Wilma Murto Vuoden turkulaiseksi, hopeasijalle yllätysnimi listan ulkopuolelta

Wilma Murto on voittanut perinteisen Vuoden turkulainen -äänestyksen. Murto nappasi 5 842 ääntä, mikä oli miltei 40 prosenttia annetuista äänistä.

Hopeasijalle ilmestyi yllätysnimi vai pitäisikö sanoa shokkinimi, sillä kilpailussa sijoittui virallisen ehdokaslistan ulkopuolelta ravintolayrittäjä Khaled Azizi 1 627 äänellä. Azizi tunnetaan julkisuudessa Malmin kebabin "Shokkiäijänä"

Kolmannelle sijalle ylsi Finlandia-palkittu kirjailija Iida Rauma, joka keräsi itselleen 1 260 ääntä.

Wilma Murrolla on meneillään huima voittoputki. Euroopan mestari palkittiin Urheilugaalassa valittiin Vuoden esikuvaksi ja Suomen ennätyksillä sokeroitu voitto EM-kisojen seiväshypyn finaalissa äänestettiin Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi.

– Murron menestyminen on huikea esimerkki siitä, miten rimaa korottamalla ja itseään haastamalla voi saavuttaa uskomattomia tuloksia – niin urheilussa kuin elämässä ylipäätään. On ollut sykähdyttävää seurata, miten Murto on tehnyt suomalaista yleisurheiluhistoriaa, Turun pormestari Minna Arve kertoo.

Vuoden turkulaisen 2022 palkitsi pormestari Minna Arve. Turun Sanomat näytti voittajan julkistuksen suorana lähetyksenä kello 9 alkaen.

Vuoden turkulainen 2022 -ehdokkaiksi nimettiin jääkiekkoilija Mikko Rantanen, projektijohtaja Janne Laine, valmentaja ja yrittäjä Akusti Salonen, seiväshyppääjä Wilma Murto, yhden miehen mielenosoituksistaan tuttu Juho Saastamoinen, kuvataiteilija Kaj Stenvall, Kakolanmäen funikulaarille äänen antanut Erkka Orne ja muu Fintrafficin Turun tieliikennekeskuksen väki, Kaskiksen sommelier Christina Haukka sekä kirjailija Iida Rauma.

Kilpailun järjestävät Turun Sanomat, Yle Turku, Radio Auran Aallot sekä Turun kaupunki. Ansioitunut turkulainen on äänestetty ja palkittu ensimmäisen kerran jo vuonna 1985.

Turun Sanomien lukijat saivat äänestää suosikkiaan verkossa.

Uutista täydennetty klo 9.51 pormestarin kommenteilla ja faktoilla Murron voittoputkesta.