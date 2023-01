Pähkinäpensas ja leppä kukkivat jo Keski-Euroopassa ja Iso-Britanniassa. Niiden siitepölyä voi nyt satunnaisesti kantautua myös Suomeen eteläisten ilmavirtausten aikana ja helmikuussa odotettavasti runsaammin, jolloin siitepölykauden odotetaan alkavan Suomen eteläosissa. Suomessa pähkinäpensaan kukinta alkaa maan eteläosissa tyypillisesti helmi-maaliskuun vaihteessa ja lepän kukinta maaliskuussa, kevään edistymisestä riippuen.

Koivun siitepölyn osalta on odotettavissa, että viime vuoden heikon kukinnan jälkeen koivun kukinta on tänä vuonna runsaampi. Koivun kukinta alkaa maan eteläosissa tyypillisesti huhtikuun lopulla ja muualla maassa myöhemmin. Kesän heinä- tai pujokukinnan runsautta on vielä liian aikaista ennustaa.

Noin viidennes suomalaisista on siitepölylle allergisia. Runsaina koivun kukinnan vuosina oireita voivat saada myös muut.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turun yliopiston siitepölytiedotuksen tutkijat seuraavat tiedotteissa ja siitepölykartoissa uutena myös tuoksukkia.

– Tuoksukki on pujolle sukua oleva, voimakkaasti allergeeninen kasvi, jonka siitepölyä kantautuu maahamme lähes vuosittain elo-syyskuussa. Tuoksukin merkitys siitepölyallergikoille Suomessa saattaa olla suurempi kuin on aiemmin ajateltu. Siksi haluamme jatkossa tiedottaa säännöllisesti myös tästä allergiakasvista, vaikka se ei ole vielä vakiintunut Suomen luontoon, kertoo projektitutkija Sanna Pätsi Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.

Turun yliopisto on seurannut ilman siitepöly- ja itiöpitoisuuksia Suomessa vuodesta 1974 lähtien ja tiedottanut niistä vuodesta 1976 lähtien. Alkavalla kaudella tekstimuotoisia siitepölyennusteita julkaistaan jatkossa kerran viikossa perjantaisin, kun niitä on aiemmin julkaistu kahdesti viikossa. Ennustekarttoja seuraaville päiville päivitetään edelleen kahdesti viikossa, tiistaisin ja perjantaisin.

Ennustekartat kuvaavat lepän, koivun ja heinän siitepölymäärien alueellista vaihtelua värialueina. Ne löytyvät jatkossa omilta välilehdiltään uudistuneella norkko.fi-tiedotussivustolla.