Onvest osti siirrettävistä taloista tunnetun Teijo-Talot

Suomalainen perheyhtiö Onvest Oy on ostanut puurakentamiseen erikoistuneen Teijo-Talot Oy:n, jonka erityisosaamista on siirtokelpoisiin moduuleihin perustuva koulu-, päiväkoti-, hoivakoti- ja toimitilarakentaminen. Yrityskaupan tavoitteena on kasvattaa Teijo-Taloista Suomen johtava, modulaariseen puurakentamiseen keskittyvä yritys.

– Teijo-Talojen ainutlaatuinen, patentoitu moduulien tuotanto- ja siirtomenetelmä sopii lähes kaikkeen uudisrakentamiseen ja on vastuullinen ja ekologinen puurakentamisen tapa. Tämä oli keskeinen motiivi Onvestin kiinnostukselle yritystä kohtaan. Tulevan yhteistyön kannalta on myös tärkeää, että jaamme samat arvot. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää kestävän, pitkän elinkaaren vastuullista puurakentamista. Haluamme mahdollistaa Teijo-Taloja saavuttamaan vahvempaa jalansijaa modulaarisen puurakentamisen markkinassa Suomessa, kertoo Onvestin hallituksen puheenjohtaja Maria Toivanen yrityskauppaa koskevassa tiedotteessa.

– Pitkäjänteisesti kehittämämme tuoteportfoliomme on tänä päivänä keskittynyt julkiseen palvelurakentamiseen ja yritysten toimitilarakentamiseen. Nyt osana Onvestin yritysperhettä pystymme entistä paremmin tarjoamaan asiakkaillemme muuntojoustavan puurakentamisen parhaat ja elinkaarensa aikana kustannustehokkaimmat ratkaisut. Tavoittelemme voimakasta liikevaihdon kasvua – kannattavuudesta tinkimättä. Aiomme jatkossakin toteuttaa paljon menestyksekkäitä projekteja asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa, kertoo Teijo-Talojen toimitusjohtaja Ismo Laitakari.

Onvest Oy on suomalainen vakavarainen perheyhtiö, jonka juuret sijoittuvat yli sadan vuoden taakse. Konsernin liikevaihto on 270 miljoonaa euroa.

Teijo-Talojen liikevaihto oli viimeisellä tilikaudella 23 miljoonaa euroa ja sillä on 35 työntekijää. Yrityksellä on Salon lisäksi tehtaat Hämeenlinnassa ja Halsualla.