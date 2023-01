Marinin mukaan keskustan toiminta translaissa rikkoi pelisääntöjä – Kalli: Ei kuritoimenpiteitä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, ettei keskustan kansanedustajien toiminta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ollut hallituksen yhteisten sääntöjen ja toiminnan mukaista.

Hänen mielestään hallituksen esityksen translaista olisi pitänyt mennä valiokunnasta kaikkien hallituspuolueiden tuella eteenpäin.

Keskustan kaikki kolme edustajaa äänestivät esitystä vastaan, kun valiokunta hyväksyi asiaa koskevan mietinnön torstaina. Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sekä rivijäsenet Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu pitivät esitystä hallitusohjelman kirjauksen vastaisena. Esitys jatkoi suureen saliin kokoomuksen äänillä ja pienellä muutosvaatimuksella.

Marin sanoi, ettei vielä mene johtopäätöksiin, vaan aikoo keskustella tilanteesta keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa.

– Olen kiinnostunut siitä, millä tavalla keskustan eduskuntaryhmä nyt käsittelee näiden yksittäisten kansanedustajien toimintaa, jotka eivät ole valiokunnassa toimineet hallituksen linjan mukaisesti. Olettaisin, että tällaista ei eduskuntaryhmä voi hyväksyä, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa ennen ryhmäkokousta.

Hän painotti kuitenkin, että on todella tärkeää, että valiokunta sai käsiteltyä mietinnön, laki etenee saliin ja sali pääsee siitä äänestämään.

Kalli yllättyi Marinin kommentista

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli kertoi ennen keskustan ryhmäkokousta, ettei esitystä vastaan äänestäneille keskustan kansanedustajille seuraa kuritoimenpiteitä puolueen eduskuntaryhmässä.

Kalli sanoi toimittajille eduskunnassa puolueessa olevan pitkä perinne siitä, että tämänkaltaiset kysymykset ovat omantunnonkysymyksiä.

– On aivan selvää, että edustajan näkemys ei muutu valiokunnasta täysistuntosaliin astuessa, Kalli sanoi.

Kalli vahvisti kokouksen jälkeen, että seurauksia kolmikolle ei tullut. Hän piti Marinin kommenttia seurauksista yllättävänä.

– Yleisesti on ollut tiedossa, että ryhmässämme on edustajia, jotka eivät tätä uudistusta kannata, ja meidän ryhmässämme on pitkä perinne, että tämänkaltaiset kysymykset on niin sanottuja omantunnonkysymyksiä, Kalli sanoi.

Marin: Ei olisi pitänyt vaikuttaa valiokuntaan

Marin sanoi tienneensä etukäteen, että keskustalla on yksittäisiä kansanedustajia, jotka eivät voi olla suuressa salissa lakiesityksen takana.

– Tämä on todettu yhdessä, ja se on ollut minun tiedossani, mutta valiokuntatyöskentelyyn sen ei tietenkään olisi pitänyt vaikuttaa.

Pääministeri sanoi myös Saarikon korostaneen aiemmin, että valiokuntatyöskentelyyn tämän ei pitäisi vaikuttaa ja että esimerkiksi valiokunnan puheenjohtaja Lohi ei tässä tule toimimaan hallituksen esitystä vastaan.

Marin on aiemmin sanonut, että jos vielä yhden kerran hallituksen pelisääntöjä rikotaan, hallituksen taru päättyy.

Eräiden keskustalaisten vastustus on ollut hallituksen tiedossa. Toisaalta hallituskumppanit odottivat, että lakia vastustavat keskustalaisedustajat olisivat jättäneet kokouksen väliin tai muilla tavoilla olleet suoranaisesti vastustamatta esitystä.

Saarikko: Ryhmän enemmistön tuki

Keskustan puheenjohtaja Saarikko oli Kallin kanssa samalla linjalla. Hän korosti pääministerin olleen tietoinen siitä, että osa keskustan edustajista vastustaa lakiesitystä.

Saarikko sanoi, että keskustan edustajiksi valiokuntaan oli valikoitunut edustajia, jotka vastustivat esitystä. Hän kuitenkin piti tärkeänä, että laki etenee, ja näki esitykseen tehdyt muutokset vähäisinä.

– Tuen tuota lakia ja uskon, että keskustan ryhmästä enemmistö on sen takana, Saarikko sanoi.

Hallituksen esityksessä laista poistetaan vaatimus sukupuolta korjaavan lisääntymiskyvyttömyydestä. Esimerkiksi Seta ja Amnesty ovat viitanneet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjaukseen, joka on pitänyt vaatimusta ihmisoikeusloukkauksena.

Lisäksi ihminen voisi vaihtaa virallisen sukupuolimerkintänsä omalla ilmoituksella. Valiokunnassa tähän lisättiin kokoomuksen ajamana rajoitus siitä, että juridisen sukupuolen voisi vahvistaa uudestaan aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä kerrasta

Valiokunnan keskustalaiset vetosivat vastustuksessaan siihen, että hallitusohjelman kirjauksen mukaan muutoksessa henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen.

