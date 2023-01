Jyrki Katainen siirtyy Sitrasta yksityiseen yritykseen

Jyrki Katainen jättäytyy ensi kesänä pois tulevaisuustalo Sitran johdosta ja siirtyy yksityiseen yritykseen. Sitran yliasiamiehenä vuoden 2020 alusta toiminut Katainen aloittaa kesäkuussa osakkaana suomalaistaustaisessa, mutta kansainvälistyvässä kasvuyrityksessä. Yrityksen toiminta ei liity Sitran työkenttään, eikä kyseessä ole viestintätoimisto.

Yritys kertoo asiasta tarkemmin kevään aikana.

– Työ huomisen menestyvän Suomen hyväksi Sitrassa on ollut uskomattoman innostavaa, eikä minulla ollut kiirettä pois tulevaisuustalosta. Tilaisuus mennä mukaan suomalaiseen, kansainvälistyvään yritykseen tuli odottamatta. Olen 51-vuotias ja tehnyt pitkän työuran julkisen puolen tehtävissä sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Haluan haastaa itseäni vielä uudistumaan, Katainen kertoo Sitran tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomen kehitystä, talouden kestävää kasvua ja kilpailukykyä ajava Sitra on Kataisen johtajuuden aikana alkanut keskittyä yhteiskunnallisen koulutuksen ja ennakointitiedon tuottamisen lisäksi myös muun muassa reiluun datatalouteen ja ekologisen kestävyyskriisin torjuntaan.

Tulevaisuustalosta on Sitran mukaan tullut Kataisen johdon aikana myös vahva tekijä EU:ssa.

– Monessa asiassa EU on pienin mahdollinen yksikkö, jolla muutosta pystyy saamaan aikaan. Siksi on tärkeää, että Sitran kaltainen vahva osaaja on mukana kirittämässä muutosta myös EU:n kautta, Katainen toteaa.

Jyrki Katainen nousi Sitran yliasiamieheksi EU-komission työpaikoista, kasvusta, sijoituksista ja kilpailukyvystä vastaavan varapuheenjohtajan paikalta.

– Jyrki Katainen on tuonut Sitrassa koko Suomen hyväksi erinomaiset kansainväliset verkostonsa ja vankan kokemuksensa yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, Sitran hallituksen puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kiittää tiedotteessa.