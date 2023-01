JORI LIIMATAINEN

Professori Helena Ruotsala kommentoi, että säästötoimenpiteet ovat luoneet myös hyvää. Oppiaine ja koko tiedekunta on tiivistänyt rivejään. –Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, ei yksin etnologien vaan myös muiden ainetta lähellä olevien. Olen kuitenkin toiveikas sen suhteen, että mitä annettavaa etnologialla ja kulttuurialoilla on tässä tilanteessa, Ruotsala kommentoi torstaina. Arkistokuva.