Parainen aikoo huutokaupata omakotitontteja

Paraisilla on valmistunut uusia omakotitontteja Norrbynrannan kaupunginosaan. Maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että tontit laitetaan ensin määräajaksi myyntiin huutokauppasivustolle. Tällöin korkeimman tarjouksen tontista tehnyt saa sen ostaa edellyttäen, että kaupungin asettama vahvistettu myyntihinta on saavutettu. Jos tontteja jää myymättä määräajan jälkeen, ne on tarkoitus myydä tai vuokrata kuten muutkin tontit.

Norrbynrantaan on valmistunut Ranta-ahde -niminen katu, jonka varrella sijaitsevat nyt valmistuneet seitsemän tonttia. Kooltaan ne ovat hieman alle tuhannesta neliöstä yli 1 300 neliöön. Rakennusoikeutta on yksi- tai kaksikerroksiselle asuinrakennukselle 220–240 neliötä.

Nyt valmistuneiden tonttien lähtöhinnat vaihtelevat 27 000 ja 39 000 euron välillä. Jos tontin haluaa vuokrata, on vuosivuokra viisi prosenttia kauppahinnasta.