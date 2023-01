Dag Wallgren Åbo Akademin hallituksen puheenjohtajaksi

Åbo Akademin hallitus valitsi keskiviikkona puheenjohtajaksi Dag Wallgrenin ja varapuheenjohtajaksi Anna Lindénin.

Wallgren on Svenska litteratursällskapetin entinen toimitusjohtaja, ja toimi aiemmin myös järjestön talousjohtajana. Wallgren on toiminut myös sijoitusyhtiö Kelonian toimitusjohtajana ja useissa luottamustehtävissä, muun muassa Aktian hallituksen puheenjohtajana.

– Koulutus ja tutkimus ovat Suomen hyvinvoinnin kehittämisen peruspilareita. Suomenruotsalaisille Åbo Akademi on kansallisesti tärkeä koulutuslaitos, jonka tutkimus on kansainvälisesti tunnustettua ja menestyksekästä. Odotan innolla, että pääsen työskentelemään Åbo Akademin toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja turvaamiseksi pitkällä aikavälillä ja siten tukemaan kilpailukykyistä ja laadukasta koulutusta, Wallgren sanoo.

Anna Lindén on toiminut yritysjohtajana ja hallitusammattilaisena. Hän on tehnyt pitkän uran Nokialla ja on työskennellyt Nokian Mobile Networks Business Groupin operatiivisena johtajana. Tällä hetkellä Lindén toimii Innofactorin hallituksen puheenjohtajana. Innofactor toimittaa digitalisointi- ja pilvipalveluja Pohjoismaihin.

Muut yliopiston ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat Peter Essen ja Gunvor Kronman. Hallituksen yliopiston sisäiset jäsenet ovat Janne Elo, Ria Heilä-Ylikallio, Dan Holm, Fanny Jonasson, Kim Wikström ja Erik Östman. Åbo Akademin hallituksen toimikausi kestää kaksi vuotta.

Hallitus on yliopiston ylin päättävä elin. Yliopistolain mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.