Teollisuusliitto ja YTN antoivat lakkovaroituksen – lue koko lista Teollisuusliiton lakkopaikoista

Työmarkkinakeväästä uhkaa tulla kireä. Lakkovaroituksen jättivät tiistaina sekä metallin ja kemian alan työntekijöitä edustava Teollisuusliitto että ylempien toimihenkilöiden YTN. Molempien lakot olivat kolmepäiväisiä ja ajoittuvat helmikuun alkuun.

Teollisuusliiton ensimmäinen lakkovaroitus koskee 50:tä toimipaikkaa, joissa on yhteensä noin 7200 työntekijää. Lisäksi julistetaan ylityökielto, joka koskee teknologiateollisuutta, kemian perusteollisuutta, muovituoteteollisuutta ja kemian tuoteteollisuutta. Se alkaa puoliltaöin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ja jatkuu 3. helmikuuta asti.

Turussa lakkoon menisivät ABB Oy – Marine and Ports, FSP For Surface Protection Oy (Sandvik), Orion Oyj, Sandvik Mining and Construction Oy,

Transval Solutions (Sandvik) ja Salossa Orion Oyj.

YTN:n työnseisaus aiotaan panna toimeen noin kymmenessä yrityksessä. Mukana olisi YTN:n mukaan noin 5 000 ihmistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ylityökielto ja toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Teknologiateollisuuden sopimusalat ovat olleet ilman työehtosopimusta jo joulukuun alusta. Kemianteollisuudessa sopimukseton tila alkoi vuodenvaihteessa. Neuvottelut katkesivat tuloksettomina maanantaina.

Ohessa on aakkosellinen luettelo Teollisuusliiton lakkoon menevistä työpaikoista:

ABB IEC LV Motors – Vaasa Teknologiateollisuus

ABB Oy – Asennustuotteet Porvoo Teknologiateollisuus

ABB Oy – Drives Pitäjänmäki Teknologiateollisuus

Abb Oy – Large Motors and Generators Pitäjänmäki Teknologiateollisuus

ABB Oy – Marine and Ports Hamina Teknologiateollisuus

ABB Oy – Marine and Ports Turku Teknologiateollisuus

ABB Oy – Marine and Ports Vuosaari Teknologiateollisuus

ABB Oy – Motion Service Oy Oulu Teknologiateollisuus

ABB Oy – Service Itä-Suomi Teknologiateollisuus

ABB Oy – Service Kenttähuoltopiste Teknologiateollisuus

ABB Oy – Service Lappeenranta Teknologiateollisuus

ABB Oy – Smart Power Vaasa Teknologiateollisuus

ABB Oy Electrification – Distribution Solutions Teknologiateollisuus

Aidian Oy – Espoo Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Drillset Oy – Lempäälä Teknologiateollisuus

Drillset Oy – Tampere Teknologiateollisuus

Fermion Oy – Hanko Kemian perusteollisuus

Fermion Oy – Oulu Kemian perusteollisuus

FSP For Surface Protection Oy – Turku, Sandvik Teknologiateollisuus

Halton Marine Oy Teknologiateollisuus

Halton Oy Teknologiateollisuus

Helkama Velox Oy Teknologiateollisuus

Normet Oy – Iisalmi Teknologiateollisuus

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Oilon Oy – Kokkola Teknologiateollisuus

Oilon Oy – Lahti Teknologiateollisuus

Oilon Group Oy

Oilon Technology Oy

Okmetic Oy – Vantaa Teknologiateollisuus

Orion Oyj – Espoo Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Orion Oyj – Salo Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Orion Oyj – Turku Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Orion Oyj Kuopio – Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Outokumpu Stainless Oy – Tornio Teknologiateollisuus

Ovako Imatra Oy Ab Teknologiateollisuus

Sandvik Coromant Finland Oy Teknologiateollisuus

Sandvik Mining And – Construction Finland Oy Teknologiateollisuus

Sandvik Mining And – Construction Oy Nummela Teknologiateollisuus

Sandvik Mining and – Construction Oy Lahti Teknologiateollisuus

Sandvik Mining and – Construction Oy Tampere Teknologiateollisuus

Sandvik Mining And – Construction Oy Tornio Teknologiateollisuus

Sandvik Mining and – Construction Oy Turku Teknologiateollisuus

Sandvik Mining And – Construction Oy/Kevitsan piste Teknologiateollisuus

Sandvik Mining and Constructio – Finland Nokia Teknologiateollisuus

Taminco Finland Oy – Oulu Kemian perusteollisuus

TETRA Chemicals Europe Oy – Kokkola Kemian perusteollisuus

Transval Solutions, Sandvik – Turku Teknologiateollisuus

Umicore Finland Oy – Kokkola Kemian perusteollisuus

Woikoski Oy – Woikoski Kemian perusteollisuus

Yara Suomi Oy – Kokkola Kemian perusteollisuus

Yara Suomi Oy – Siilinjärvi Kemian perusteollisuus

XXXXXXX