Talhu osti turkulaisen Koskikaukosen liiketoiminnan

Talhu Oy ja Koskikaukonen Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Koskikaukosen liiketoiminta ja toiminimi siirtyvät Talhulle.

Koskikaukosen henkilöstö siirtyy Talhun palvelukseen. Liiketoiminta jatkuu nykyisissä tiloissa Turun Orikedonkadulla sähkötyökalujen monimerkkikorjaamona, takuuhuoltajana ja huoltoliikkeenä.

Koskikaukosen toimitusjohtaja ja omistaja Antti Kiviranta on tiedotteen mukaan tyytyväinen, että liiketoiminnan jatkajaksi löytyi suomalainen perheyritys.

Talhun Varsinais-Suomen myynti- ja huoltopalvelut siirtyvät Koskikaukosen huoltotoiminnan kanssa yhteisiin tiloihin kevään 2023 kuluessa.

Talhu on vuodesta 1993 toiminut rakennuskoneiden maahantuojana, minkä lisäksi sillä on varaosa- ja huoltopalveluita. Yrityksellä on neljä toimipistettä Suomessa: Turussa, Vantaalla, Tampereella ja Kuopiossa.

Turkulainen Koskikaukonen on huoltanut sähkökäyttöisiä työkaluja ja koneita vuodesta 1962 saakka. Sen liikevaihto vuonna 2021 oli 281 000 euroa ja tulos 19 000 euroa.