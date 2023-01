Yle: Turussa lähes 450 laittomasti käyttöön otettua omakotitaloa – Varsinais-Suomesta löytyi vielä korkeampikin lukema

Ylen MOT-toimituksen selvityksen mukaan kymmenissä tuhansissa suomalaisissa omakotitaloissa on jätetty tekemättä aikoinaan loppukatselmus, joka pitää lain mukaan tehdä viiden vuoden kuluessa rakennusluvan saamisesta. Loppukatselmus on edellytys talossa asumiselle, ja sen tekemättä jättäminen voi vaikeuttaa esimerkiksi talon myyntiä.

Selvityksessä kysyttiin 20 kunnalta, joista 17 vastasi, paljonko niissä on tällä hetkellä loppukatselmoimattomia taloja. Turussa määrä on 449 omakotitaloa, mutta Varsinais-Suomen korkein lukema on Paraisten 698 taloa.

Näiden lisäksi Varsinais-Suomesta listalla olivat Sauvo 126 ja Salo 79 talolla. Suomen korkein lukema oli Helsingin 1531 ennen Vantaan noin 1500 taloa.

Selvityksen luvut ovat eri ajanjaksoilta eivätkä täten ole vertailukelpoisia, mutta antavat suuntaviivoja ongelman laajuudesta. Osa kyselyyn vastanneista kunnista on huomioinut vastauksessaan myös laajennus- sekä korjaus- ja muutostyölupia.

MOT selvitti myös, kuinka eri kunnissa reagoidaan loppukatselmoimattomiin omakotitaloihin. Kyselyn mukaan kunnat toimivat eri tavoin, vaikka kaikki noudattavat maankäyttö- ja rakentamislakia.

Osassa kunnista kiinteistön omistajan tulee hakea uusi rakennuslupa, kun taas toisissa rakennustarkastajan käynti toteamassa rakentamisajan lupamääräysten täyttyminen riittää. Joissain kunnissa todettiin tarvittaessa ryhdyttävän hallintopakkotoimiin asian korjaamiseksi, jolloin myös poliisi saa asiasta tiedon.