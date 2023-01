Kysely: Sähköpotkulautailijat suurin turvattomuuden aiheuttaja Turussa

Sähköpotkulautailijat ovat eniten turvattomuutta aiheuttava tekijä Turussa, selviää kaupungin teettämästä kyselystä. Turun kaupunki lupaa ryhtyä ennen kesää uusiin toimiin sähköpotkulautailun haittojen kitkemiseksi.

Kysely tehtiin viime vuoden lopussa, ja siihen vastasi lähes 1 600 ihmistä. Vastaajien määrä kasvoi edellisen kerran vuonna 2020 tehdystä kyselystä, jolloin siihen vastasi 920 ihmistä.

Kyselyssä vastaajat saivat valita valmiista listasta kolme suurinta ongelmaa kaupungin turvallisuuteen liittyen. 41,4 prosenttia piti suurimpana ongelmana holtittomasti ajavia sähköpotkulautailijoita.

Ongelmia yritetään ehkäistä lisäämällä potkulautojen pysäköintipaikkoja keskustassa ja Kupittaalla. Potkulautojen pysäköintiä valvoisivat pysäköintipartiot. Potkulautojen käyttäjiä opastetaan aiempaa enemmän ja lisäksi potkulautaoperaattorien toimintaa tiukennetaan. Turun kaupunkiympäristölautakunta saa maaliskuussa päätettäväkseen nämä toimenpiteet.

Lähes yhtä paljon turvattomuutta aiheuttaa yleinen häiriökäyttäytyminen, jonka nosti esille 40 prosenttia vastaajista. Seuraavina mainittiin huumeiden käyttäjät (28 prosenttia) ja katuväkivalta (26 prosenttia). Viidenneksi nousi terveyspalveluiden heikkeneminen (25 prosenttia).

Turku korostaa keskittyneensä turvallisuussuunnitelmassa viime vuonna erikseen keskusta-alueeseen. Turvallisuutta yritetään parantaa kymmenin eri toimin, joihin kuuluu nuorten pariin jalkautuminen ja Lounais-Suomen poliisilaitokseen perustettu ennalta estävän toiminnan yksikkö.

– Yhdessä tehdyllä myönteisellä ja ratkaisukeskeisellä viestinnällä on myös hyvin tärkeä rooli kaupunkilaisten kokeman turvallisuuden tunteen parantamisessa, sanoo Turun pormestari Minna Arve tiedotteessa.

Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut turkulaisten turvallisuuden tunteeseen. Turvallisuuden tunne on heikentynyt paljon 20 prosentilla vastaajista ja jonkin verran 57 prosentilla.

Kotitalouksien omatoiminen varautuminen (kotivara, ruokaa ja juomaa, patterilla toimiva radio yms.) on huonontunut kahden vuoden takaiseen verrattuna. Niiden osuus on kasvanut, jotka eivät ole lainkaan varautuneet, on kasvanut.

Turun kaupunki järjestää varautumisen teemaillan keskiviikkona 18. tammikuuta kello 18 yhteistyössä Turku Energian, Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen osaston ja Huoltovarmuuskeskuksen ja kanssa.