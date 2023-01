Salolainen Marine Alutech toimittaa kaksi alusta Tanskan merivoimille – SSS: yhtiö aikoo palkata 20 uutta työntekijää

Salon Teijolla toimiva Marine Alutech toimittaa kaksi partioalusta Tanskan merivoimille. Viranomaisveneisiin erikoistunut yhtiö on tehnyt sopimuksen kahdesta alle 20-metrisestä aluksesta, niihin liittyvästä koulutuksesta ja huollosta.

Marine Alutech ei kerro alusten kauppahintaa. Salon Seudun Sanomien haastattelema yhtiön toimitusjohtaja Niko Haro luonnehtii kauppaa merkittäväksi.

– Tilaaja on kertonut, että projektin budjetti kokonaisuudessaan on 50 miljoonaa Tanskan kruunua. Me toimitamme veneet mahdollisesti yhteistyökumppanillemme Tanskaan, ja se varustelee veneen tilaajan toiveiden mukaan. Ensisijainen vaihtoehto kuitenkin on, että teemme ne itse valmiiksi asti täällä, Haro kertoo Salon Seudun Sanomille.

50 miljoonaa Tanskan kruunua tarkoitti perjantain kurssilla yli 6,7 miljoonaa euroa.

Marine Alutech kertoo tiedotteessaan Watercat 2000 Patrol -alusten soveltuvan erilaisiin rannikkovalvonnan tehtäviin. Tanskan merivoimissa aluksia käytetään EU:n yhteisen rajavalvonnan Frontexin operaatioissa.

Salon Seudun Sanomien mukaan Marine Alutech aikoo palkata tänä vuonna 20 uutta työntekijää. Yhtiöllä on vireillä Tanskan kaupan lisäksi toinenkin suuri tilaus, joista se tiedottaa todennäköisesti lähiaikoina.