Jäteöljystä tuli netin laitonta kauppatavaraa – kierrätysala huolestui energiakriisin synnyttämästä ilmiöstä

Energian kallistuvat hinnat ovat houkutelleet suomalaiset hamstraamaan jäteöljyä kierrättämisen sijaan, kertoo kierrätysteollisuuden toimialajärjestö YTP ry.

Viime vuonna Suomessa kerättiin jäteöljyä 1,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, kertoo tiedotteessa myyntipäällikkö Kari Suomela STR Tecoililta.

Kierrätysala pitää uutta ilmiötä huolestuttavana. Jäteöljyn ostaminen, myynti, varastointi ja polttaminen ilman asianmukaisia lupia on lainvastaista ja pahimmillaan ympäristörikos.

Asiantuntijoiden arvio on, että jäteöljyä haalitaan varastoitavaksi ja sitä on tarkoitus polttaa talven aikana, jolloin lämmitykseen ei tarvitsisi ostaa yhtä paljon polttoöljyä.

Jäteöljyä on kerätty esimerkiksi netin kauppapaikoilla ja myyntipalstoilla. Markkinoilla on myös öljypolttimia, joita markkinoidaan jäteöljyn polttamiseen vaikka niitä ei saisi siihen käyttää.

Jäteöljyä kertyy esimerkiksi maataloudessa, korjaamoilla ja teollisuudessa. Kyse on käytöstä poistetuista voiteluaineista, joista muodostuu öljyjätettä.

Oikea tapa hankkiutua eroon jäteöljystä on kierrättäminen eli antaa öljy asianmukaisen jätehuollon toimijan käsittelyyn. Kierrätetystä jäteöljystä puhdistetaan uutta perusöljyä.

Jäteöljyä saavat kerätä ja käsitellä vain laissa määritellyt tahot. Laki määrää myös miten jäteöljyä pitää varastoida.

– Harva tietää, että jos luovuttaa tai myy jäteöljyä esimerkiksi verkon kauppapaikan kautta, öljyn luovuttajan vastuulla on varmistaa, että kerääjällä on luvat kunnossa, Suomela muistuttaa.

Kierrätysalan asiantuntijat painottavat, että pienikin määrä öljyjätettä väärässä paikassa pilaa nopeasti sekä maaperän että pinta- tai pohjaveden. Jo yksi litra jäteöljyä saastuttaa miljoona litraa vettä. Kun öljyä poltetaan tarkoitukseen sopimattomissa polttolaitteissa, öljystä voi päästä ilmaan raskasmetalleja, haitallisia yhdisteitä sekä pienhiukkasia.

Projektipäällikkö Henri Liukkunen L&T:ltä arvelee, että jäteöljyn laittomassa käsittelyssä saattaa monella olla kyse tietämättömyydestä.

– Monien toiminta on kuitenkin hyvin päämäärätietoista: jäteöljyä asianmukaisesti kerääville toimijoille saatetaan ilmoittaa, että jäteöljyä ei poikkeuksellisesti saa hakea lainkaan tai siitä saa kerätä vain osan. Tähän mennessä jäteöljyä on kierrätetty Suomessa hyvin tunnollisesti, ja toivomme, että hamstrausilmiö on vain väliaikainen, Liukkunen sanoo.

Viranomaiset valvovat jäteöljyn kierrätystä säännöllisesti, ja ongelmaan on sielläkin havahduttu. Myös kuntalaisilta tulee toisinaan ilmoituksia epäilyistä, ettei öljyä kierrätetä laillisesti.

Viranomaiset voivat velvoittaa jäteöljyn laittomasta käsittelystä kiinni jääneet korjaamaan tilanteen uhkasakon voimalla. Vähäistä isommat väärinkäytökset ilmoitetaan poliisille. Toimialajärjestö YTP ry muistuttaa, että rahalliset sanktiot voivat olla tuntuvia, kun huomiodaan sekä veroseuraamukset että rikosoikeudellinen hyöty

Ympäristörikoksella on omat seuraamuksensa.