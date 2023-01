Yhä useampi valitsee yhteiskäyttöauton – mielipiteitä herättävien sähköpotkulautojen suosio hurjassa kasvussa

Yhteiskäyttöautojen vuokrausten määrä kasvoi Traficomin tilastojen mukaan vuonna 2021 yli 90 prosenttia ollen vajaat 115 000 vuokrausta. Myös yhteiskäyttöpalveluita tarjoavien yritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 60 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

– Monelle yhteiskäyttöauto voi olla joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä täydentävä tapa liikkua. Autojen yhteiskäytön on arvioitu vähentävän liikenteen päästöjä ja sähköistyminen edesauttaa sitä lisää, arvioi Traficomin johtava asiantuntija Juha-Pekka Konttinen.

Yhteiskäyttöisten sähköautojen määrä kasvoi vuonna 2021 lähes 170 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2021 lopussa sähköautojen määrä kasvoi yli 10 prosenttiin kaikista yhteiskäyttöautoista.

Kaikkiaan yhteiskäyttöautopalvelujen suosio on lisääntynyt Suomessa huomattavasti viime vuosina. Traficomin kyselyn perusteella vuonna 2021 Suomessa toimi 7 yhteiskäyttöautoja tarjoavaa yritystä, jotka tarjosivat palvelua 23 kunnassa.

Vuonna 2021 yhteiskäyttöautojen määrä lisääntyi yli 44 prosenttia edellisestä vuodesta. Noin 65 prosenttia yhteiskäyttöautoista oli tarjolla Uudellamaalla.

Suosituimpia yhteiskäyttöisistä kulkuneuvoista ovat vähemmän yllättäen sähköpotkulaudat, joilla tehtiin vuonna 2021 yli 11,2 miljoonaa matkaa. Määrä on kolminkertainen vuoteen 2020 verrattuna, jolloin se ylitti ensimmäistä kertaa koko maan tasolla tarkasteltaessa kaupunkipyörillä tehtyjen matkan määrän.

Kaupunkipyöriä oli vuonna 2021 tarjolla 22 paikkakunnalla, ja niiden määrä lisääntyi yli 37 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Pyörillä tehtiin vuonna 2021 noin 3,4 miljoonaa matkaa, mikä oli yli kuusi prosenttia edeltävää vuotta vähemmän.

– Kaupunkipyörien käytön vähenemiseen on oletettavasti vaikuttanut sähköpotkulautojen voimakkaasti kasvanut suosio. Myös koronapandemian takia vähentynyt liikkuminen on saattanut osaltaan vähentää kaupunkipyörien käyttöä. Sekä kaupunkipyörien että sähköpotkulautojen etu on, että ne on helppo ottaa osaksi matkaketjua, Konttinen sanoo.