Maailman kuuluisin ruokatapahtumaa rantautuu Turkuun ensi kesänä – Michelin-tähdet jaetaan historiallisesti Logomossa

Maailman tunnetuin ruokatapahtuma, Michelin-tähtien pohjoismainen julkistamistilaisuus, järjestetään Turun Logomossa 12. kesäkuuta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ravintola-alan himotuimmat ja arvostetuimmat tunnustukset jaetaan Suomessa ja Turussa.

– Olemme nyt ensimmäistä kertaa valinneet Suomen ja kauniin Turun kaupungin vuotuisen palkintoseremoniamme pitopaikaksi. Tämä on merkittävä tunnustus sekä paikalliselle että kansalliselle ruokakulttuurille ja -perinnölle. Turku tarjoaa täydelliset puitteet juhlia koko pohjoismaisen gastronomian rikkautta ja rohkeutta, sanoo Michelin Guide -julkaisujen kansainvälinen johtaja Gwendal Poullennec.

Michelin-tähtien lisäksi tapahtumassa jaetaan Michelin Green Star -tunnustukset ja erikoispalkinnot. Tapahtuma toteutetaan yhdessä Business Finlandin kanssa.

– Ruoka on olennainen osa joka ikistä matkaa ja jo vuosien ajan nostanut merkitystään matkakohteen valinnan motivaatiotekijänä. Paikallisen ruoan äärellä matkailijat kokevat ikimuistoisia elämyksiä. Suomessa on loistavia ruokamatkailukohteita, kuten esimeriksi Turku, mutta suomalaisen ruoan korkea laatu ja elämyksellinen ruokakulttuuri eivät ole maailmalla vielä kovin tunnettuja. Michelin-tilaisuuden saaminen Suomeen edistää hienosti tavoitettamme rakentaa entistä vahvempaa mielikuvaa ruokamatkailukohteena, Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari kommentoi.

Michelin-tähtien julkistamispaikaksi nyt valitun Turun Pormestari Minna Arven mukaan kaupunki on rakentanut asemaansa kiinnostavana ruokakaupunkina määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.

– Tähän asemaan on päästy eri toimijoiden loistavalla yhteistyöllä. Nyt saamme astua valokeilaan koko Pohjoismaisen gastronomian huippukohteena ja esitellä suomalaista ja turkulaista ruokakulttuuria todella merkittävälle vierasjoukolle, Arve sanoo.

Michelin-tähtien julkistustilaisuuksia järjestetään vuosittain useita eri puolilla maailmaa, ja pohjoismainen julkistustilaisuus on järjestetty aiemmin muun muassa Stavangerissa, Trondheimissa ja Århusissa.

Tapahtumaan odotetaan saapuvan satoja vieraita, joten sen saama julkisuusarvo ja näkyvyys tulevat olemaan huomattavia. Paikalle odotetaan pohjoismaisten huippuravintoloiden keittiömestareita ja kansainvälistä mediaa, joten Suomi ja Turku pääsevät esiintymään arvostettujen ruokakohteiden joukossa.

– On todella hienoa, että pohjoismainen julkistamistilaisuus on saatu nyt viimein Suomeen. Suomalaiset ruoka- ja juomatuotteet ovat jo aiemmin saaneet lukuisia kansainvälisiä palkintoja, ja nyt saamme kaivatun tunnustuksen myös suomalaiselle ruokakulttuurille. Voimme olla erittäin ylpeitä suomalaisesta ruuasta, juomista sekä ravintolatarjontamme laadusta. Niissä korostuvat aidot maut, puhdas luonto, turvalliset ja terveelliset raaka-aineet sekä pohjoinen eksotiikka, kertoo Food from Finland ohjelman johtaja Esa Wrang Business Finlandista.

Vuosittain julkaistavaan The Michelin Guide Nordic Countries -oppaaseen kuuluvat Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja ja Islanti. Nordic-oppaan vuoden 2022 painoksessa on yhteensä 255 ravintolaa, joista 74:lla on tähti. Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, joista ainoa Helsingin ulkopuolinen on ensimmäisen tähtensä viime kesänä saavuttanut turkulainen Kaskis.

– Turkulainen ruokakulttuuri on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettu tekijä, joka lisää alueemme elinvoimaa ja vetää puoleensa niin alueen paikallisia asukkaita kuin matkailijoitakin. Toivotammekin kaikki hyvän ruuan ystävät ilolla Turkuun, sanoo Minna Arve.