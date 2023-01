Sanna Pitkäsestä ProAgria Länsi-Suomen Johtamisen ja talouden toimialapäällikkö

Pöytyäläinen maanviljelijä ja liiketoiminnan moniosaaja Sanna Pitkänen on nimetty ProAgria Länsi-Suomen Johtamisen ja talouden toimialapäälliköksi. Vuoden alussa tehtävässään aloittaneen Pitkäsen vastuulla on samalla myös Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajuus, ja hänen lähitoimistonaan on ProAgria Länsi-Suomen Loimaan aluetoimisto.

Pitkän kokemuksen ja laaja-alaisen ymmärryksen liiketoiminnasta ja yhdistystoiminnasta omaava Pitkänen on rakentanut vahvat yhteiskunnalliset verkostot niin yritysmaailmasta hallintoon kuin politiikasta kehittämisorganisaatioihin.

– ProAgrian asiantuntijapalvelut ja Maa- ja kotitalousnaisten toiminta vahvistavat koko maaseutua ja siihen liittyviä elinkeinoja, ja lähden hyvin innostuneena kehittämään niitä tässä nopeasti muuttuvassa maailmantilanteessa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden kilpailukykyä ja koko maaseudun elinvoimaisuutta, ja sitä kautta varmistaa alueellista tasa-arvoa ja maamme huoltovarmuutta myös jatkossa, Pitkänen toteaa.