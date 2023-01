Armi Nurmesta Turun Kokoomuksen varapuheenjohtaja

Turun Kokoomus valitsi varapuheenjohtajakseen Turun Kokoomusnaisten puheenjohtaja Armi Nurmen.

43-vuotias Nurmi on valtiotieteiden maisteri ja opinto-ohjaaja. Hän työskentelee Turun kaupungilla oppivelvollisuuden kuntavalvojana ja opinto-ohjaajana. Nurmi on Varsinais-Suomen opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtaja. Hän on ollut mukana koulutuksen asiantuntijana useissa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kehittämishankkeissa. Armi Nurmi on kahden lapsen äiti ja harrastaa lenkkeilyä koiransa kanssa.

Turun Kokoomuksen puheenjohtajaksi jatkokaudelle valittiin marraskuussa valtiotieteiden maisteri Sini Häkkinen. Syyskokous valitsi puheenjohtajiston lisäksi muut kahdeksan hallituksen jäsentä, jotka ovat Jaana Halin, Tommi Isoniemi, Risto Jaakkola, Antti Oivanen, Veli-Matti Sandberg, Siiri Simola, Taru Säteri ja Timo Vainio.