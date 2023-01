Yle: Turun kehätiellä iso monttu kauppakeskus Myllyn kohdalla, useissa autoissa rengas rikkoutunut

Turun kehätiellä Raision Myllyn kohdalla on iso kuoppa tiessä itään päin ajettaessa, kertoo Yle. Yle Turun kuuntelijan mukaan tien levikkeellä ennen Ikean risteystä on useita autoja, joista näyttäisi olevan rengas rikki.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen Turun liikenneoperaattori Jyrki Suomalainen vahvistaa kuuntelijatiedot Ylelle. Suomalaisen mukaan ensimmäiset havainnot tapahtuneesta saatiin ennen kello viittä iltapäivällä.

– Siellä on vettä tiellä, joten monttu on vaikea havaita. Urakoitsijalle on mennyt toimenpidepyyntö korkealla prioriteetilla. Tietysti siellä on myös paljon liikennettä, joten korjaaminen on vaativaa, hän sanoo.