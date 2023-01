Poliisi: Nainen ei kuollut tukehtumalla Ison Omenan tapauksessa, näin tilanne järjestyksenvalvojien kanssa eteni

Espoon Isossa Omenassa 7. tammikuuta tapahtuneen kuolemantapauksen tapahtumakulku on selkeytynyt, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Poliisi on saanut tapauksesta lisää tietoa valvontatallenteiden ja oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen perusteella.

Tapauksen alkutilanne on esitutkinnassa selkeytynyt videotallenteiden perusteella. Poliisin mukaan tallenteelta on nähtävissä, että nainen käveli kauppakeskuksen käytävällä, kun häntä vastaan tuli kaksi järjestyksenvalvojaa. Järjestyksenvalvojat olivat aiemmin saaneet tiedon siitä, että naisen epäiltiin häiriköineen toista asiakasta. He pysäyttivät naisen, ja lyhyen keskustelun jälkeen häntä ryhdyttiin poistamaan kauppakeskuksesta. Tämän jälkeen seurasi voimankäyttötilanne, jonka yksityiskohtia esitutkinnassa selvitetään.

Esitutkintaa varten saadun oikeuslääketieteellisen alustavan lausunnon mukaan nainen ei menehtynyt tukehtumalla. Poliisi ei tiedota kuolinsyystä tarkemmin, sillä kuolemansyyn selvittämistä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Poliisi on kuullut asiassa lukuisia henkilöitä, kuten todistajia ja tilanteessa olleita vartijoita. Viranomaisilla on tiedossa myös vartijat paikalle pyytäneen henkilöllisyys. Poliisi on tavoittanut hänet ja kuulustelee häntä lähipäivinä.

Esitutkinta jatkuu kuulemisilla ja asiantuntijalausuntojen hankkimisella. Myös valvontatallenteita ja silminnäkijöiden toimittamia videoita käydään edelleen läpi. Tapauksen tutkintaa jatketaan nimikkeellä kuolemantuottamus. Poliisi korostaa, että mikään kauppakeskuksen myymälä ei liity tapaukseen.

