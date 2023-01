Tekstiviestit kannustivat nuoria äänestämään aluevaaleissa – tutkijat ovat huolissaan passiivisuudesta, joka voi jatkua läpi elämän

Äänestämisestä muistuttaneet tekstiviestit lisäsivät nuorten äänestysaktiivisuutta viime vuoden tammikuussa järjestetyissä aluevaaleissa. Tämä selviää oikeusministeriön, valtioneuvoston kanslian käyttäytymistieteellisen työryhmän ja Turun yliopiston vaalien yhteydessä toteuttamasta kokeilusta.

Kokeilussa satunnaisesti valittuja 18–29-vuotiaita muistutettiin äänioikeudesta tekstiviestillä. Yli 30 000 nuorta sai tekstiviestin ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen ja päivää ennen varsinaisia vaaleja. Tekstiviestin saaneet nuoret äänestivät hieman enemmän kuin verrokkiryhmän nuoret. Äänestysaktiivisuus kasvoi viestin saaneilla noin yhdellä prosenttiyksiköllä 32 prosenttiin. Yhtä suuri vaikutus havaittiin myös viestin saaneiden nuorten kanssa samassa kotitaloudessa asuvien äänestysaktiivisuudessa.

Tekstiviestin vaikutus oli suhteellisesti suurempi niillä nuorilla, jotka äänestävät harvemmin. Myös nuorten äänestäjien aktiivisuus suhteessa vanhempiin äänestäjäryhmiin nousi.

Äänestysaktiivisuus on laskenut niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa jo 1980-luvulta lähtien. Laskua tapahtuu kuitenkin eri tavoin eri väestö- ja ikäryhmissä. 18–29-vuotiaat äänestävät huomattavasti harvemmin kuin heitä vanhemmat suomalaiset.

– Matala äänestysaktiivisuus nuorten keskuudessa on vakava ongelma, koska silloin heidän äänensä ei kuulu päätöksenteossa. Nuorena opittu passiivisuus voi myös jatkua läpi elämän, sanoo Turun yliopiston taloustieteen professori ja tutkimusryhmän johtaja Janne Tukiainen.

– Äänestäjien aktivoiminen tasa-arvoistavalla tavalla on kuitenkin osoittautunut eri kokeiluissa vaikeaksi, koska yleensä aktivoituneet ovat olleet samankaltaisia kuin muutenkin äänestävät. Aluevaalikokeilu on merkittävä tutkimushanke, koska samaan aikaan on onnistuttu sekä aktivoimisessa että osallistumisen vinoumien kaventamisessa myös ikäryhmän sisällä, ja vielä hyvin kustannustehokkaasti, Tukiainen sanoo.

Vastaavanlaisia tekstiviestimuistutuksia on kokeiltu viime vuosina onnistuneesti myös Tanskassa ja Norjassa. Molemmissa maissa äänestysaktiivisuus kasvoi tekstiviestien avulla. Suomessa kokeilu toteutettiin ensimmäistä kertaa.

