Maria Ohisalon mukaan vihreät ja perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen – "Purra on monessakin mielessä Halla-Ahon manttelinperijä"

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kirjoittaa Facebook-julkaisussaan, etteivät vihreät ja perussuomalaiset tule mahtumaan samaan hallitukseen. Hänen mukaansa viime aikoina gallupien kärjessä olleen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon puheiden perusteella vaikuttaa, että kokoomus haluaa herättää henkiin taas oikeistokonservatiivisen puolueen.

– Orpo on kasvavissa määrin flirttaillut puheissaan perussuomalaisten suuntaan, ja kokoomuksen oma linja esimerkiksi ilmastopolitiikkaan on alkanut näyttää tuuliviirimäiseltä. Metsäpolitiikkaa kokoomus on ollut haluton uudistamaan, ja puolue on toiminut lähinnä metsäteollisuuden edunvalvojana. Kimppa perussuomalaisten kanssa ei ainakaan parantaisi tätä asiaa, Ohisalo kirjoittaa.

– En usko, että perussuomalaiset lähtevät hallitukseen ilman ilmastotavoitteiden vesittämistä, maahanmuuton vaikeuttamista tai yleisesti nihkeää suhtautumista Euroopan unioniin. Tasa-arvo tai tiedepohjainen päätöksentekokaan eivät voisi hyvin. Purra (perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra) on monessakin mielessä Halla-ahon (perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-Aho) manttelinperijä, Ohisalo jatkaa.

Ohisalon mukaan viimeksi kokoomuksen ja perussuomalaisten ollessa hallituksessa, koulutuksesta leikattiin yli puoli miljardia euroa, työttömiä pompoteltiin ja edistyksellisen ympäristöpolitiikan sijasta hallitus kumarsi kaivosteollisuuden etuja.

– Jokaisen puolueen kannatus on merkitsevä, sillä se vaikuttaa siihen, millainen hallituskokoonpano Suomeen voi muodostua ja mitkä asiat hallitusneuvotteluissa etenevät. Vihreät haluaa rakentaa Suomea, jossa ihmiset ja luonto voivat hyvin. Kysymys on siis siitä, uudistetaanko sosiaaliturvaa ja taloutta oikeudenmukaisesti. Turvataanko jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvä koulutus? Varjellaanko suomalaista luontoa myös tuleville sukupolville? Jatketaanko planeetan elinkelpoisuuden turvaavaa ja vihreitä investointeja vauhdittavaa ilmastopolitiikkaa?, Ohisalo korostaa.

– Minun on vaikea nähdä, että näihin kysymyksiin tulisi myönteistä vastausta hallituksessa, jossa perussuomalaiset istuisivat. Siksi vihreät ei mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Meidän arvopohjamme ovat liian kaukana toisistaan, enkä näe, että yhteisiä tavoitteita tulevalle hallituskaudelle löytyy nimeksikään. Tämä on tulevan pääministeripuolueen, mikä se ikinä onkaan, otettava omassa harkinnassaan huomioon, Ohisalo kirjoittaa.