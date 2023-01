Poliisihallituksen uusi kampanja iskee rahapelien vaikuttajamarkkinointiin – etenkin nuoriin kohdistettu rahapelien lainvastaista markkinointia jo vuosia

Poliisihallitus käynnisti tiistaina Ei mitään rajaa -kampanjan, jonka tavoitteena on kitkeä sosiaalisessa mediassa esiintyvää vaikuttajamarkkinointia rahapeleihin liittyen. Etenkin nuoriin on kohdistettu rahapelien lainvastaista mainontaa jo useamman vuoden ajan sosiaalisen median kanavilla.

Markkinoinnissa hyödynnetään tyypillisesti somejulkkisten tunnettuutta ja siinä pyritään liittämään rahapelaamiseen mielikuvia menestymisestä, elämässä pärjäämisestä, vaurastumisesta ja julkisuudesta. Poliisin tiedotteessa kuitenkin muistutetaan rahapelien aiheuttavan vakavia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja, joista mainonnassa vaietaan.

– Suositut vaikuttajat koetaan ehkä uskottavimmiksi lähteiksi kuin perinteiset mainokset ja suostutteleva tapa mainostaa rahapelaamista oman tekemisen tai persoonan kautta hämärtää käsitystä siitä, että kyse on rahapelien markkinoinnista, toteaa ylitarkastaja Juhani Ala-Kurikka Poliisihallituksen arpajaishallinnosta.

Ei mitään rajaa -nimellä kulkeva kampanja pyrkii lisäämään tietoisuutta rahapelien lainvastaisesta markkinoinnista nuorten aikuisten keskuudessa. Kampanja koostuu sosiaalisessa mediassa jaettavista videoista, joissa kuvitteellinen somevaikuttaja havahtuu mielikuvamainonnan todelliseen luonteeseen.

Manner-Suomessa yksinoikeus rahapelien toimeenpanoon ja markkinointiin on valtion kokonaan omistamalla Veikkaus Oy:llä. Tästä huolimatta myös jotkin muut rahapeliyhtiöt markkinoivat pelejään Suomessa oleville kuluttajille voimakkaasti. Suosituimpien markkinointikanavien joukkoon kuuluvat sosiaalisen median alustat kuten TikTok, Instagram ja Twitch.

– Toivomme videoiden herättävän etenkin nuorissa aikuisissa ajatuksia siitä, mistä vaikuttajamarkkinoinnissa on lopulta kyse. Monelle, myös rahapelejä markkinoiville vaikuttajille, on valitettavasti jäänyt epäselväksi, että ulkomailta Manner-Suomeen suuntautuva rahapelimarkkinointi on yksiselitteisesti kiellettyä. Se on lainvastaista. Perinteinen viranomaistiedottaminen ei juurikaan auta tilanteessa, jossa viestin kohteena on paljon sosiaalista mediaa käyttävä nuori aikuisväestö, Ala-Kurikka jatkaa.

Lainvastaisesti mainostetuilla rahapelisivustoilla on mahdollista pelata ilman useita sellaisia rajoitteita, joilla Manner-Suomen yksinoikeusjärjestelmässä pyritään pelaajia suojelemaan. Laillisesti tarjottavissa peleissä suojaa vaikeimmilta haitoilta antavat muun muassa tappio- ja talletusrajat sekä pelirytmiä koskevat rajoitukset. Tervetulotarjouksia tai ilmaisia kierroksia ei Manner-Suomessa saa pelaajille antaa rahapeleihin liittyvien haittojen vuoksi.

Poliisihallitus valvoo yksinoikeustoimija Veikkaus Oy:n rahapelitoimintaa tarkoin ja pystyy esimerkiksi selvittämään pelaajan ja rahapeliyhtiön väliset mahdolliset rahapelin voittoon liittyvät erimielisyydet ja antamaan asiassa ratkaisusuosituksen. Ulkomailta Manner-Suomeen tarjottavien rahapelien osalta Poliisihallituksella ei ole toimivaltaa pelaajan oikeusturvan takaamiseksi, mikäli epäselvyyksiä ilmenee.

Vuoden 2023 alusta Poliisihallituksen käytössä lainvastaiseen rahapelimarkkinointiin puuttumisessa on ollut myös maksuliikenne-estot. Estoilla rajoitetaan pelaajalta lähtevää rahaliikennettä niille rahapeliyhtiöille, jotka ovat saaneet Poliisihallitukselta kieltopäätöksen arpajaislain vastaisesta markkinoinnista.

– Maksupalveluntarjoajilla on velvollisuus estää maksut Poliisihallituksen edellyttämällä tavalla. Mikäli maksuja ei estetä maksuliikenne-estojen mukaisesti, Poliisihallitus voi kieltää maksupalveluntarjoajalta rahapelaamista koskevien maksutapahtumien käynnistämisen ja toteuttamisen. Kiellon tueksi voidaan asettaa uhkasakko, sanoo Ala-kurikka.