Lääkevahinkovakuutuspooli (LVP) on tyytymätön käräjäoikeuden joulukuussa antamiin Pandemrix-oikeudenkäynnin tuomioihin, ja valittaa osasta niistä hovioikeuteen. Poolin näkemyksen mukaan rokotteen ja narkolepsian syy-yhteys ei kaikkien korvauksenhakijoiden kohdalla tullut käräjäoikeudessa näytetyksi toteen.

– Meidän näkemyksemme mukaan tapauksia tulee käsitellä yksittäistapauksina, ja jokaisen henkilön kohdalla syy-yhteyttä on arvioitava erikseen. Vain sillä tavoin toteutuvat korvauksenhakijoiden välinen oikeudenmukaisuus ja tasapuolinen kohtelu, Lääkevahinkovakuutuspoolin toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki toteaa tiedotteessa.

Osassa tuomioista käräjäoikeudelle esitetty lisänäyttö tukee LVP:n mukaan syy-yhteyttä rokotuksen ja narkolepsiaan sairastumisen välillä. Loppujen tapauksien osalta todistelut syy-yhteyden olemassaololle jäivät poolin mielestä heikoiksi. Käräjäoikeus katsoi päätöksissään, että kaikkien seitsemän korvauksenhakijan oireiden voi katsoa johtuvan Pandemrix-rokotteesta.

LVP:n mukaan tuomitut korvaukset olivat kauttaaltaan vakiintunutta vapaaehtoisten ja lakisääteisten vakuutusten korvauskäytäntöä korkeammat. Pooli ei kuitenkaan aio valittaa korvausmääristä niiden henkilöiden osalta, joissa sen mielestä käräjäoikeudelle annettu näyttö syy-yhteydestä on riittävä.

– Prosessi on jo nyt kestänyt varsin pitkään, emmekä näe, että sitä olisi enää tässä vaiheessa kohtuullista pitkittää. Tärkeintä on, että kun syy-yhteys on riittävän todennäköinen, asiakkaat saavat heille kuuluvat korvaukset, ja asiassa päästään eteenpäin ilman pitkää ja rasittavaa hovioikeusprosessia, Halmeenmäki summaa.

