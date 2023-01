Turussa Kiinamyllynkadun ylittävä suojatie Hämeenkadun risteyksessä on muutettu uudenlaiseksi ylijatketuksi jalkakäytäväksi, josta liikennevalo-ohjaus on osittain poistettu. Muutosten myötä Hämeenkadun suuntainen jalankulku ja pyöräliikenne pystyy Yliopistonmäen puolella ohittamaan Kiinamyllynkadun ilman liikennevaloihin pysähtymistä. Poikkeuksellinen ratkaisu ja vaatii erityistä huomiota Kiinamyllynkadun autoilijoilta.

Ylijatkettu jalkakäytävä on yleinen ratkaisu muissa kaupungeissa ulkomailla ja Suomessa. Jalkakäytävän jatkaminen katujen risteyksen yli on turvallisempi vaihtoehto suojatielle. Normaalilla suojatiellä autoilijoille on kynnyksetön kulku ja jalankulkijoiden pitää ylittää ajorata. Ylijatketussa jalkakäytävässä periaate on päinvastainen eli jalankulkijoilla on esteetön kulku ja autoilijoiden pitää ylittää reunakivillä ajoradasta korotettu jalkakäytävä.

Muutoksella haluttiin parantaa jalankulun ja pyöräliikenteen sujuvuutta ja päästä eroon vaarallisesta punaisia päin kulkemisesta. Ratkaisu aiheuttaa kuitenkin Kiinamyllynkadun pohjoishaaralta poistuville autoille viivytyksiä etenkin ruuhka-aikaan.

Kiinamyllynkadulta Yliopistonmäen suunnasta autolla tultaessa, ei enää näytetä vihreää valoa laisinkaan. Nykyisin tälle suunnalle näytetään kiinteää punaista valoa, kiinteää keltaista valoa ja vilkkuvaa keltaista valoa. Vain vilkkuvan keltaisen valon aikana Kiinamyllynkadulta saa poistua erityistä varovaisuutta noudattaen. Vihreää valoa ei siis enää ole, koska tästä suunnasta poistuttaessa pitää muun liikenteen lisäksi väistää myös Hämeenkadun suuntaista pyöräliikennettä ja jalankulkua.