MARI MÄNNISTÖ

Turun tuomiokirkon ylivahtimestari, arkeologi, Juhana Ahlamo on Tuomiokirkkomuseon mukaan pohtinut kellotaulun numerointia ja monet ovat kiinnittäneet asiaan huomiota. Ilmeisesti on ollut kaksi tapaa merkitä numerot ja tornikelloon on valittu 1800-luvulla vallinnut tapa.