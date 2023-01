Föli-alueen ulkopuolella kokeillaan kymmenen matkan sarjalippua – alennettu hinta huhtikuun loppuun asti

Föli-alueen ulkopuolisessa seutuliikenteessä kokeillaan parhaillaan kymmenen matkan sarjalippua. Sarjalipulla pyritään kannustamaan tekemään myös satunnaiset työmatkat joukkoliikenteellä, kun perinteinen kausilippu saatetaan kokea liian kalliiksi, ellei matkoja tehdä päivittäin.

Sarjalipun yksi matka oikeuttaa yhteen seutuliikenteen matkaan, eikä sillä voi tehdä jatko- ja vaihtomatkoja Föli-alueen sisäisessä liikenteessä. Sarjalipun hinta on normaalisti 50 euroa, mutta eduskunta on hyväksynyt lain arvonlisäverolain muuttamisesta väliaikaisesti. Tämän myötä kotimaan henkilökuljetukset vapautetaan määräaikaisesti verosta, ja sarjalipun hinta on matkustajille huhtikuun loppuun asti 45 euroa.

Sarjalipun matkat pitää tehdä vuoden kuluessa ostosta. Lippu on kaikille samanhintainen eikä siinä ole erillisiä alennusryhmiä. Sarjalippu käy linjoilla Aura–Turku (413), Paimio-Turku (703-709), Parainen-Turku (801-802, 901-904 ja Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku (117-119). Mynämäen ja Maskun matkustajat pääsevät lipulla myös Uusikaupunki-Vehmaa-Turku –liikenteen kyytiin Kustavintieltä.

Sarjalipun voi hankkia Seutu+-mobiilisovelluksen kautta joko App Storesta tai Play Storesta. Lipun saa tarvittaessa myös palvelupisteestä hankittavalle matkakortille. Palvelupisteet löytää osoitteesta seutuplus.fi.