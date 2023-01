Nauvoon suunnitellusta 13 kilometrin kevyen liikenteen väylästä järjestetään yleisötilaisuus

Nauvoon rakennettavan noin 13 kilometrin pituisen jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitelma valmistuu tämän kevään aikana. Osuus on Prostvikin lauttasataman ja Ernholmantien välillä, ja väylän leveys on pääosin kolme metriä. Se sijoittuu Saaristotien pohjoispuolelle. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan erillinen kevyen liikenteen väylä on turvallisempi kuin esimerkiksi tien pientareiden leventäminen, sillä leventäminen nostaa ajoneuvojen nopeuksia.

Väylän varrella on kaksi siltaa. Niitä ei levennetä, eikä rakenneta uusia siltoja, vaan kevyt liikenne ohjataan nykyisten siltojen kautta, ja nopeusrajoitusta alennetaan.

Suunnitelman toteuttamiseen on myönnetty 800 000 euron lisämääräraha, ja sillä toteutetaan Ely-keskuksen mukaan Prostvikin lauttarannan ja Prostvikin kylän välinen osuus, joka rakennetaan ensi vuonna.

Yleisöllä on tilaisuus tutustua tiesuunnitelmaan ja antaa siitä mielipiteensä ylihuomenna keskiviikkona Framnäsin nuorisoseurantalolla kello 17–18.30.

Hankkeen suunnittelija on Destia Oy.