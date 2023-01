Hyytävä Kalevala-aiheinen jännityskuunnelma tarjoaa talvitekemistä Ruissalossa – "Maalataan kuva maailmasta, joka on muuttunut juuri sellaiseksi kuin olemme pelänneet"

Ruissalossa voi nyt kokea Suomen kansalliseepoksen eli Kalevalan henkeä, kun tutut hahmot, myytit ja itse pahuus heräävät henkiin metsäpoluille toteutetulla mobiilikierroksella. Kalevala Awakening -nimellä kulkeva elämystrilleri vastaa osaltaan Ruissalon talvikauden ohjelman puutteeseen, ja se on luotu osana LAB-ammattikorkeakoulun e-hospitality hanketta, jossa ovat olleet mukana Turun ammattikorkeakoulu ja Salmi Platform.

– Saaren matkailuyrittäjät ovat yhdessä kehittämässä saaren palveluita ympärivuotiseen toimintaan, ja uusi kaikille avoin elämysseikkailu on hyvä alku tähän, toteaa Ruissalossa Villa Kuuvaa pyörittävä Sannamari Suomi.

Jännitystarinan päähenkilönä on poikansa kadottanut nainen, joka kamppailee oman uskonsa kanssa epätoivoisessa tilanteessa. Pelastusmatka koettelee naisen rohkeutta hänen kohdatessaan pahuutta, mystisiä hahmoja ja magiaa. Tarina kulkee eteenpäin moniulotteisen äänimaailman ja jännityskerronnan avulla kaamosajan synkeän metsän luodessa kokemukselle koskettavan ympäristön.

– Mobiilikierroksen virtuaalinen todellisuus on toteutettu immersiivisen äänimaailman avulla. Tarinansa puolesta Kalevala Awakening on hyytävä ja hermoja koetteleva jännitysseikkailu. Siinä maalataan kuva maailmasta, joka on muuttunut juuri sellaiseksi kuin olemme pelänneet, toteaa sovelluksen toteutuksesta vastanneen Salmi Platformin Saku Määttä.

Parhaiten kierros soveltuu koettavaksi hämärässä illassa kuulokkeiden kanssa, mutta sen voi kiertää myös päivällä. Elämyskierros kestää noin 45 minuuttia riippuen kävelyvauhdista. Reitin varrella on sekä helppokulkuista päällystämätöntä kevyen liikenteen väylää että metsäistä luontopolkua, jossa on myös kallioinen osuus kiviportaineen. Reitti ei ole valaistu, joten on hyvä ottaa taskulamppu mukaan.

Jännitysseikkailun kokemiseen kävijä tarvitsee oman mobiililaitteen ja kuulokkeet. Kierros tapahtuu kävellen ja samalla kuunnellaan tarinaa mobiililaitteelle ladattavan Salmi AR -sovelluksen kautta. Sovelluksen löytää AppStoresta ja Google Playsta.

Reitillä kuultava audioelämys sisältää väkivaltaa ja itsetuhoisuutta, minkä vuoksi elämyskierros on suositeltu yli 16-vuotiaille. Ohjeet kierrokseen löytyvät osoitteesta https://www.visitruissalo.fi/.