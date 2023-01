Salossa Turku-Helsinki -moottoritiellä Helsinkiin menevällä ajokaistalla on tapahtunut yhden henkilöauton ulosajo.

Autossa oli kaksi matkustajaa, joista toinen loukkaantui Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan vakavammin ja toinen lievemmin. Ensihoito kuljettaa henkilöitä parhaillaan sairaalaan.

Onnettomuuden tarkempi paikka on Valtatie 1 (E18) Muurlan liittymä – Salon liittymä. Tieliikennekeskus sai tiedon onnettomuudesta kello 14.44 lauantaina.

Paikalla on pelastuslaitoksen yksiköitä. Toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä toistaiseksi pelastuslaitoksen raivaustöiden takia. Pelastuslaitoksen kello 15.45 antaman arvion mukaan raivaustyöt ovat ohi puolessa tunnissa. Toinen ajokaistoista on käytössä, joten suurempaa ruuhkaa ei ole päässyt pelastuslaitoksen mukaan syntymään.

Silminnäkijähavaintojen mukaan onnettomuudessa osallisena ollut auto on päätynyt katolleen.

– Näytti ainakin etulasi murskaantuneen ja litistyneen, Turun Sanomien lukija kertoo.

Pelastuslaitoksella ei ole tietoa onnettomuuden syystä.

