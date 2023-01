Metsähallitus heitti miehet historiaan ammattinimikkeistään: korjuuesimies on jatkossa puunkorjuun operaatioasiantuntija

Metsähallitus on uudistanut ammattinimikkeensä uuden vuoden alkajaisiksi. Nimikkeiden uudistuksessa korostettiin sukupuolineutraaliutta sekä nimikkeiden toimivuutta eri alojen asiantuntijoille, Metsähallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Kaikki vanhat ammattinimikkeet muutettiin neutraaleihin muotoihin, minkä ansiosta mies-loppuisista nimikkeistä pystyttiin luopumaan. Esimerkiksi lakimies-nimike muutettiin juristiksi ja korjuuesimies puunkorjuun operaatioasiantuntijaksi.

– Halusimme, että uudistuksessa luovutaan mies-päätteisistä nimikkeistä ja pyrimme madaltamaan eri nimikkeiden välisiä raja-aitoja. Arvostamme monimuotoisuutta, edistämme yhdenvertaisuutta työyhteisössämme ja kannustamme monenlaisista taustoista tulevia hakemaan meille töihin, työsuhdepäällikkö Riikka Tella sanoo tiedotteessa.

Sukupuolineutraalit nimikkeet ovat myös osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmassa julkaistavaa monimuotoisuus-, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Nimikeuudistuksen myötä nimikkeitä on yhteensä 189 kappaletta ja nimikkeet vaihtuvat valtaosalla henkilöstöstä. Uusiin nimikkeisiin on tehty tarkentavia määreitä, niitä on verrattu muihin alan toimijoihin ja niiden tarkoituksena on myös helpottaa työtehtävien ymmärrettävyyttä rekrytointia ajatellen.

Valtion liikelaitoksessa katsotaan, että nimike on tärkeä osa työn merkityksellisyyttä ja ammattiylpeyttä. Siksi uudistusta pidetään suurena ja odotettuna.

Vuonna 2023 Metsähallituksessa työskentelee muun muassa virkistyskäytön asiantuntijoita, luonnonsuojelun erityisasiantuntijoita, metsureita, metsäasiantuntijoita ja erätarkastajia. Esimerkiksi tiimiesimiehet ovat vastedes aluepäälliköitä.