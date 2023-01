Pelastusjärjestöt: Italian hallitus yrittää estää merihädässä olevien auttamista

Italian uuden hallituksen yritykset estää merihädässä olevien ihmisten auttamista saa voimakasta kritiikkiä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöltä sekä 19 muulta etsintä- ja pelastusjärjestöltä. Järjestöjen kannanoton mukaan Italian hallituksen tuore lakiasetus vähentää pelastuslaivojen läsnäoloa merellä ja tekee keskisestä Välimerestä entistäkin vaarallisemman siirtolaisille.

Italian presidentin tammikuun alussa allekirjoittama asetus edellyttää, että järjestöjen pelastusalusten on suunnattava kohti satamaa välittömästi jokaisen pelastustoimen jälkeen. Tähän asti alukset ovat suorittaneet useita pelastuksia useamman päivän aikana, ja vieneet vasta sitten pelastetut maihin.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöstä kerrotaan, että maissa käyminen jokaisen pelastustoimen jälkeen viivästyttää uusia pelastuksia. Järjestön mielestä tämä on ristiriidassa kansainvälisten meripelastussopimusten kanssa. Ne velvoittavat kapteenin pelastamaan merihädässä olevat ihmiset heti.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Italian hallitus yrittää vaikeuttaa järjestöjen toimintaa merellä. Järjestöjä ja niiden työntekijöitä on kriminalisoitu ja häiritty jo vuosia. Suurin huoli on tietysti niistä ihmisistä, jotka jäävät merelle ilman apua, viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tiedotteessa.

Tilannetta pahentaa lisäksi se, että Italian viranomaiset ovat viime aikoina osoittaneet järjestöjen aluksille satamia, jotka voivat sijaita jopa neljän päivän matkan päässä mereltä.

– Muutosten tavoitteena on pitää pelastusalukset pitkään poissa pelastusalueelta ja vähentää niiden kykyä auttaa hädässä olevia ihmisiä. Pelastusalusten vähäisempi läsnäolo merellä johtaa väistämättä yhä useampien ihmisten hukkumiseen, Väkiparta kertoo.

Voimakasta kritiikkiä saa myös asetuksen vaatimus, joka velvoittaa järjestöt keräämään viranomaisille pelastettavien henkilötiedot sekä tiedon mahdollisesta aikomuksesta hakea kansainvälistä suojelua.

– Kansainvälistä suojelua haetaan valtiolta, ja heidän velvollisuutensa on käynnistää tämä prosessi. Aluksilla on ensisijaista turvata ihmisten välittömät tarpeet, ja vasta kun ihmiset ovat päässeet turvallisesti maihin, on turvapaikkahakemusten aika, Väkiparta sanoo.