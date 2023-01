Pieni yritys, isot laatat – lietolaisfirma tuo Espanjasta laattoja, joiden leikkaaminen ei ole lastenleikkiä

JANE ILTANEN

Marko Rintakoski on maahantuonut suurlaattoja jo vuosikaudet, mutta esimerkiksi keittiötasoja valmistava leikkaamo on uudempi projekti. –¿Siinä on iso työ, kun lähtee tällaista tekemään ihan nollasta. Palkattomien työtuntien määrä on melkoinen, Rintakoski sanoo.