Fazer Lifestyle Foods harkitsee meijeriliiketoimintansa lakkauttamista lähellä Kouvolan kaupunkia sijaitsevan Korian tehtaalla vuoden 2023 elokuusta alkaen. Fazer Lifestyle Foods on Fazerin yksi kolmesta liiketoiminta-alueesta, joka keskittyy terveelliseen ja kasvipohjaiseen ruokaan. Korian tehtaalla valmistetaan kasvipohjaisia Fazer Aito -kaurajuomia, ruuanlaittotuotteita sekä kotimaisesta kaurasta tehtyjä välipaloja. Kauran lisäksi tehtaalla on tähän saakka valmistettu maitotuotteita, pääosin private label -tuotemerkeille.

Meijeritoiminnan lakkauttamisen syynä on yhtiön halu keskittyä Korian tehtaallaan ainoastaan kasvipohjaisten tuotteiden, kuten kaurajuomien ja muiden kaurapohjaisten tuotteiden valmistamiseen.

– Pienen mittakaavan meijerinä emme ole kilpailukykyinen toimija, ja viimeaikainen inflaatiokehitys on lisännyt kannattavuushaasteitamme entisestään. Korian tehtaan toiminnan tehostaminen on välttämätöntä kilpailukykymme varmistamiseksi. Meijeritoiminnan lakkauttaminen mahdollistaisi meille keskittymisen kasvipohjaiseen ydinliiketoimintaamme, jossa Korian tehtaalla on tulevaisuudessa tärkeä rooli, sanoo Kati Rajala, Fazerin Non-dairy & Dairy -liiketoiminnasta vastaava johtaja tiedotteessa.

Meijeritoiminnan lakkauttamisen myötä yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat 226 työntekijää. Yhtiö arvioi, että vähennystarve koskisi korkeintaan 95 vakituista työpaikkaa. Korian tehdas työllistää kaikkiaan noin 220 vakituista työntekijää. Yhtiö kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin sekä toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuen.

– Mikäli meijeriliiketoiminnan lakkauttamiseen päädyttäisiin, tuemme henkilöstöämme ja teemme kaikkemme edesauttaaksemme työntekijöidemme mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Fazer-konsernissa avoimena olevia työpaikkoja tarjotaan ensisijaisesti niille työntekijöille, joita mahdollinen irtisanominen tulisi koskemaan. Tulemme myös tekemään yhteistyötä alueen työvoimahallinnon kanssa, Rajala kertoo tiedotteessa.