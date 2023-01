Fakta

Riskitekijöitä kannattaisi ennaltaehkäistä lapsuudessa

American Heart Association on johtava sydän- ja aivohalvaustutkimuksen rahoittaja, ja se laatii vuosittain katsauksen merkittävistä tieteellisistä edistysaskeleista sydän- ja verisuonisairauksia vastaan.

Suomalaiset tutkittavat ovat mukana kansallisessa Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -kohortissa. Se perustettiin vuonna 1980, jolloin mukaan valittiin lähes 3600 3–18-vuotiasta suomalaista lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Kohortin tutkimushenkilöt ovat nyt keski-iässä ja heistä noin kolme prosenttia on sairastunut sydän- ja verisuonitauteihin. Valtaosa sairastuneista on sairastunut sepelvaltimotautiin.

Turun yliopiston Väestötutkimuskeskus toimi hankkeen kansainvälisenä koordinaattorina. Suomesta mukana olivat lisäksi Tampereen, Kuopion, Helsingin ja Oulun yliopistot. Yhdysvalloista mukana olivat Minnesotan, Cincinnatin, Tulanen ja Iowan yliopistot sekä Cincinnati Children’s Hospital Medical Center. Australiasta mukana olivat Menzies Institute for Medical Research ja Murdoch Children’s Research Institute in Australia.

Tutkimustulokset julkaistiin lääketieteen alan tiedelehdessä The New England Journal of Medicinessä.