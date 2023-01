Norjalainen teräsyhtiö valmistelee historiallisen mittavaa investointia Suomeen

Norjalaisyhtiö Blastr Green Steel suunnittelee terästehtaan ja integroidun vedyn tuotantolaitoksen perustamista Inkooseen.

Tehdas tulisi Fortumin entisen kivihiilivoimalan alueelle Joddbölen alueelle, ja Blastr on solminut alueen käytöstä aiesopimuksen Fortumin kanssa.

Investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa. Se olisi yksi Suomen historian suurimmista teollisista investoinneista. Tuotannon on suunniteltu alkavan jo vuoden 2026 lopulla.

Inkoon tehtaalla on määrä valmistaa kaksi ja puoli miljoonaa tonnia korkealaatuista kuuma- ja kylmävalssattua vihreää terästä vuodessa.

– Suomi on ihanteellinen paikka hankkeellemme. Suomella on kunnianhimoinen vähähiilisyystavoite, vihreää teollisuutta tukevat ja ennustettavat olosuhteet toiminnalle, fossiilivapaata energiaa sekä korkeasti koulutettua työvoimaa. Inkoo valikoitui sijaintipaikkakunnaksemme olemassa olevan infrastruktuurinsa sekä saatavilla olevan puhtaan sähkön ansiosta. Sen jäästä vapaa syväsatama mahdollistaa vähähiiliset kuljetukset ympäri vuoden ja pääsyn lähellä oleville Euroopan markkinoille, sanoo Blastr Green Steelin toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusen Business Finlandin tiedotteessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kiittelee norjalaisyhtiön ratkaisua, jota on Lintilän mukaan työstetty pitkään.

– Blastrin päätös sijoittua Inkooseen on osoitus suomalaisen teollisuuden ja infrastruktuurin kilpailukyvystä. Suomi on erinomainen paikka hiilineutraalille teollisuudelle ja vähähiilisen teräksen valmistukseen: Meillä on vahva ja luotettava sähköverkko, hyvät olosuhteet päästöttömälle energiantuotannolle sekä toimiva logistiikka, Lintilä sanoo tiedotteessa.

Hiilijalanjälki 95 prosenttia pienemmäksi

Terästeollisuus tuottaa noin kahdeksan prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, koska perinteisillä menetelmillä valmistettavassa terästeollisuudessa käytetään mittava määrä fossiilista energiaa. Yksi valmistettu terästonni täyttää nykyään 1,9 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Blastr korvaa koksin ja kivihiilen vedyllä ja vähentää hiilijalanjälkeä. Tavoite on, että päästöjä syntyisi 95 prosenttia vähemmän kun tavanomaisessa teräsvalmistuksessa.

Wittusenin mukaan yhtiö aikoo turvata merkittävän osan sähköstään suoraan tai epäsuorasti omistamistaan tuulipuistosta.

Inkoon kunnanjohtaja Robert Nyman kertoi, että Inkoossa ollaan ylpeitä Blastrin valinnasta. Hankkeella on valtava vaikutus Inkoon yhteiskuntarakenteeseen kunnan pienen koon takia, ja se edistää kunnan kehitystä ja investointeja.

Inkoo sijaitsee Uudellamaalla 55 kilometriä Helsingistä länteen, ja kunnalla on noin 5 400 asukasta.

– Teemme osaltamme kaikkemme, että Blastrin hanke toteutuu ja että voimme vastata näihin tarpeisiin, Nyman lupaa tiedotteessa.

Hankkeesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat, jonka mukaan investointipäätös ei ole vielä lopullinen, vaan seuraavaksi yhtiö tekee kannattavuuslaskelman.

Lisäksi tehtaan ympäristövaikutukset on arvioitava ja yhtiön on hankittava rahoitus. Wittusen sanoo HS:lle, että rahoitusta on tarkoitus hankkia pääomamarkkinoilta ja ottamalla velkaa. Lopullinen päätös on hänen mukaansa tarkoitus tehdä viimeistään vuoden 2025 alussa.