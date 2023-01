Jotakin rajaa pääministeriä valitessa

Jokin voima kansaa siunatkoon, ettei Petteri Orpo ole maamme seuraava pääministeri. Wille Rydman sanoi oikein, ettei kokoomus ole ollut 17-vuoteen sellainen "luotettava ja "faktoissa pitäytyvä puolue" johon hän aikoinaan liitty. Kokoomus onhänen mielestään mielikuvavetoinen ja siihen on lisättävä nämä kokoomuksen varjobudjetit ja epäluottamuslauseen tekemiset hallituksele aivan sieltä korona pandemian alkuajoista asti. Asiallisessa kielenkäytössä kokoomus on oppositiopuolueena parantanut, kun ei enään kuule kokoomuksen penkistä pääministerin tai hallituksen sosialisti nimittelyjä. Mutta kyllä nämä nimittelyt täytyy ottaa tosissaan. On kysyttävä halusiko kokoomus olla näillä sosialisti nimityksillä itsenäisyytemme alkuaikojen hengessä tosissaan vai antaa äänestäjilleen mielikuva sen ajan kokoomuksesta ?

