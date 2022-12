Ullanlinnan henkirikoksen uhrin puolisoa on päästy kuulemaan – mies on edelleen ainoa epäilty

Helsingin poliisi jatkaa Helsingissä tapahtuneen epäillyn henkirikoksen tutkintaa. Kadonneeksi ilmoitettu vuonna 1975 syntynyt nainen löytyi surmattuna varhain lauantaiaamuna 17. joulukuuta. Surman epäillään tapahtuneen pariskunnan yhteisessä kodissa Ullanlinnan arvoalueella Helsingissä perjantaina aamuyöllä.

Uhrin vuotta vanhempi aviopuoliso vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa viime viikon tiistaina todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä.

– Esitutkinnassa alustavana rikosnimikkeenä on tappo ja käräjäoikeuden vangitsema mies on ainoa, jota tästä rikoksesta epäillään. Poliisi on kuullut epäiltyä. Kysymykset rikoksen motiivista tai muista yksityiskohdista selvitetään esitutkinnan aikana, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jari Koski kommentoi poliisin tiedotteessa.

Poliisi tiedottaa myöhemmin esitutkinnan valmistumisesta. Syytteen nostamisen määräaika on 8. maalikuuta.