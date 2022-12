VG-Shipping hankki osuuden Rederi Nathaliesta

Turkulainen sijoitusyhtiö VG-Shipping ostaa 35 prosentin osuuden turkulaisesta varustamosta Rederi Nathaleista. Kauppa on toteutettu osakemyynnin ja osakeannin yhdistelmänä, jonka tarkoituksena on vahvistaa Nathalien pääomarakennetta ja varustamon edellytyksiä investoida liiketoiminnan kasvuun. Nathalie omistaa ja varustaa viittä 3 000-5 000 lastitonnin alusta. Aluksista kaksi on aikarahdattu Meriauralle, ja kolme muuta muille ulkopuolisille merikuljetusyrityksille.

– Omistusjärjestelyn tarkoituksena on vahvistaa hyvin sujunutta pitkäjänteistä yhteistyötä yritystemme välillä ja varmistaa suomalaista pientonnistoa Meriauran käyttöön, kertoo VG-Shippingin toimitusjohtaja Jussi Mälkiä.

VG-Shipping on pääomistaja pörssiin listatussa Savosolar-Meriaura-konsernissa.