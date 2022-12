Turun kaupunki tukee tutkimusta poliittisista ja taloudellisista syistä Turun Toriparkin pitkittymisen taustalla

Apurahaa kahdeksalle gradulle

Turun kaupunki on jakanut Pro Gradu -kannustimia Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille vuosittain 2005 alkaen. Apurahoista järjestetään kilpailu, jossa myönnetään enintään 10 graduapurahaa, yhtä gradua kohden 2000 euroa. Apurahaa anotaan syksyllä suunnitelmalla ja se maksetaan seuraavan vuoden puolella, valmistunutta työtä vastaan.

Apurahaa haki tänä vuonna vain 10 henkilöä. Apurahoista seitsemän myönnettiin Turun yliopiston ja yksi Åbo Akademin opiskelijoille.

Tänä vuonna apurahan saivat:

Monica Ailio (TY, poliittinen historia): Turun Toriparkki - poliittiset ja taloudelliset syyt Turun Toriparkin rakentamisen pitkittymiseen vuosina 1993-2018

Inka Elomaa (TY, sosiologia): "Kauheen vähän meil käytetään mitään termiä asialle, joka on aina paikalla." Opettajiien käsityksiä kulttuurisesti moninaisesta kasvatuksesta

Mirja Pitkänen (TY, uskontotiede): 7.-luokkalaisten tunnekokemukset ja tunteiden ilmaisu yhteisen katsomusaineen oppitunneilla

Anna Rusi (TY, Suomen historia): "Me löysimme uudelleen neliön sekä mustan ja valkoisen": Rakennetun ympäristön estetiikalle annetut merkitykset Turussa 1950–1960-luvulla

Selma Smolander (TY, maantiede): Nuorten liikkuminen Turun Varissuolla - havaintoja sosiaalisesta ulossulkemisesta

Helena Stigell (TY, taloustiede): Museoista ja maksuhalukkuudesta

Mia Varho (ÅA, kansainvälinen oikeus & ihmisoikeudet): Human rights development in a city through a participatory approach: A Case study in Turku

Antti Wähälä (TY, Suomen kieli): Turkulaisten asunto-osakeyhtiöiden nimet ja niiden funktiot