Liedon sosiaali- ja terveyslautakunta nuijinee huomenna perjantaina lähes viimeisenä asianaan sen, että pienituloisten perheiden lasten harrastusrahasto pidetään kaupungilla, eikä siirretä vuoden vaihtuessa aloittavalle hyvinvointialueelle. Rahastosta jaettuja tukia on hallinnoinut Liedon sosiaalipalvelut.

Vuonna 2013 Liedon Säästöpankki antoi Liedon kunnalle 30 000 euroa Liedon Säästöpankin vähävaraisten nuorten rahastoksi. Siitä on sen jälkeen jaettu vuosittain vaihteleva määrä avustuksia. Joinakin vuosina summa on ollut yhteensä vain muutamia satasia, toisina tuhansia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Krista Ryödi toivookin, että perheet löytäisivät rahaston nykyistä paremmin.

– Tietoa tästä on voinut olla vaikea löytää kaupungin nettisivuilta, mutta tavoite on saada asia sinne esille paremmin.

Alun perin kriteerit avustuksen saamiseksi olivat Ryödin mukaan melko tiukat, mutta niitä on sen jälkeen muutettu.

– Niitä lienee syytä päivittää taas, Ryödi pohtii.

Avustusta on annettu harrastusmenoihin, joiden kirjo on joinakin vuosina vaihdellut yksittäisten kurssien maksuista urheilulajien valmennusmaksuihin. Vaikka rahaston hallinnointi jäänee Liedon kaupungille, on Ryödin mukaan tarkoitus tehdä yhteistyötä soveltuvin osin hyvinvointialueen kanssa.