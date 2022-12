Suomi on jatkanut poikkeuksellista avustusoperaatiotaan Ukrainaan pitkin vuotta. Kaikkiaan maahan on toimitettu yhteensä 55 rekallista siviilipuolen materiaaliapua, kuten energiasektorin ja sairaaloiden kaipaamia tarvikkeita, tiedottaa sisäministeriö.

Avuntarpeen Ukrainassa odotetaan jatkuvan vielä pitkään ja talvi tuo omat haasteensa vaikeaan tilanteeseen.

– Jatkuvat taistelut, talven tulo sekä Venäjän iskut erityisesti energiainfrastruktuuriin vaikeuttavat elinolosuhteita Ukrainassa. Miljoonat ovat ilman sähköä, lämpöä tai vettä. Tilanne on siviiliväestön kannalta hyvin vakava, ja Ukrainassa tarvitaan monenlaista apua. Haluan kiittää kaikkia apua lahjoittaneita tahoja. Suomi jatkaa avun antamista Ukrainan pyyntöjen mukaisesti, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoo tiedotteessa.

Ukrainassa tarvitaan edelleen akuutisti muun muassa varavoimalaitteita, sähköverkon komponentteja, lääkkeitä ja ensiaputarvikkeita, vedenpuhdistustarvikkeita, miinanraivauskalustoa ja polttoaineita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sisäministeri Mikkonen toivoo, että suomalaisten auttamisenhalu säilyy korkeana.

Ukrainaan on ensimmäistä kertaa toimitettu viime viikolla Suomesta myös koulukalusteita. Jo nyt, mutta erityisesti myöhemmässä jälleenrakennusvaiheessa, tarve maan koulu- ja koulutussektorien tukemiselle tulee olemaan suuri.

Juuri ennen joulua Ukrainaan lähetettiin viisi rekallista materiaaliapua. Maahan lähetettiin viime viikon torstaina rekallinen jakelumuuntajia. Neljä alkuviikosta lähtenyttä rekkaa sisälsivät muun muassa sairaalatarvikkeita, pelastustoimen tarvikkeita, vedenpuhdistusmateriaaleja ja pienikokoisia generaattoreita.

Suomen lähettämä materiaaliapu koostuu suurilta osin yrityksiltä ja julkishallinnon toimijoilta saaduista lahjoituksista. Lastina on ollut muun muassa hätämajoitteita, lääkkeitä, väestönsuoja- ja pelastustoimen tarvikkeita, säteilyturvatarvikkeita, terveydenhuollon tarvikkeita sekä varavoimalaitteita ja sähköverkon komponentteja. Ukrainaan on toimitettu myös kuusi sammutusautoa ja 13 ambulanssia. Yrittäjien lahjoittamia linja-autoja on tarkoitus lähettää noin kaksikymmentä, joista viisi ensimmäistä saatiin joulukuun alussa jo toimitettua.

Tällä hetkellä sisäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat yhdessä apua lahjoittavien tahojen kanssa energiasektorin uusia avustuskokonaisuuksia, jotka sisältävät muun muassa lämmityslaitteita, varavoimalaitteita, virransyöttöjärjestelmiä, muuntajia sekä erilaisia sähköverkon komponentteja.