Nesteytetyn maakaasun terminaali saapui Inkoon satamaan – tavoitteena aloittaa käyttö tammikuussa

Nesteytettyä maakaasua (LNG) Suomen kaasuverkkoon tarjoava terminaalilaiva Exemplar saapui Inkoon satamaan keskiviikkona puolen päivän jälkeen.

Kaasuverkkoyhtiö Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä kertoo STT:lle, että kiinnittymisen jälkeen alkaa käyttöönottotestaus. Tavoitteena on, että terminaalista voidaan jakaa kaasua tammikuun puolivälistä alkaen.

Aluksessa on mukana kaasua testeihin ja huoltovarmuuskäyttöön. Nesteytetty maakaasu toimitetaan paikalle erillisillä tankkereilla, eli itse terminaali ei Inkoosta sitä poistu hakemaan.

– Yksittäinen asiakas varaa Gasgridilta vuoron käyttää terminaalia ja hoitaa tankkerin tulemisen ja siihen liittyvät operaatiot, Sipilä sanoo.

Gasgrid on aikeissa tiedottaa ensimmäisestä kaasutoimituksesta erikseen.

Sipilän mukaan Suomessa kuluu tällä hetkellä 30–50 gigawattituntia kaasua päivässä. Yksi lasti nesteytettyä maakaasua riittää usean viikon tarpeisiin.

Kaasun käyttö on puolittunut korkean hinnan ja rajoittuneen tuonnin vuoksi. Sipilän mukaan nähtäväksi jää, mille tasolle kulutus palautuu tulevina vuosina.

– Talven kylminä kuukausina, energiajärjestelmän mahdollisissa häiriötilanteissa ja muussa huoltovarmuuskäytössä kaasulla on kyllä vielä merkittävä rooli.

Terminaalilaiva turvaa erityisesti teollisuuden kaasun saantia. Tankkereiden tuoma nesteytetty maakaasu höyrystetään kelluvassa LNG-terminaalissa uudelleen kaasuksi ja syötetään maakaasun siirtoverkkoon.

Valmistelu meni nappiin

Suomi päätti aluksen vuokrauksesta alkuvuonna reaktiona Ukrainan sotaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan LNG-terminaalilaivan vuokraaminen oli ainoa tapa varmistaa nopea irtautuminen riippuvuudesta venäläiseen putkikaasuun. Tuonti Venäjältä loppui jo toukokuussa, ja kaasutoimitukset ovat sen jälkeen jatkuneet Baltian kautta.

Samoihin aikoihin Gasgrid allekirjoitti sopimuksen laivan vuokraamisesta yhdysvaltalaisen Excelerate Energy -yhtiön kanssa. Valtionyhtiö Gasgrid vastaa kaasun siirrosta Suomessa. Kaasuputkiverkosto on yli tuhat kilometriä pitkä, ja se kattaa useita Etelä-Suomen kaupunkiseutuja.

Putkisto kulkee Inkoosta itärajalle karkeasti Salpausselkää mukaillen Kouvolan ja Lappeenrannan kautta. Se kulkee myös pääkaupunkiseudulta Tampereelle Hämeenlinnan kautta.

Merenalainen Balticconnector-putki rantautuu Suomeen Inkoossa. Se voi kuljettaa kaasua molempiin suuntiin. Suomi ja Viro päättivät LNG-terminaalin vuokraamisesta yhdessä.

Alus olisi voitu ankkuroida Viroon, jos rakennustyöt Inkoossa eivät olisi valmistuneet täksi talveksi. Alusta varten Inkoon satamaan on täytynyt tehdä rakennustöitä, joihin kuuluu runsaan kahden kilometrin mittainen yhteys aiempaan putkiverkostoon.

– Aivan kaikki, hankinta, luvitus ja rakentaminen, ovat kulkeneet nopeimman polun aikataulua. Kerta kaikkiaan hieno suoritus, Sipilä arvioi.

Terminaali on vuokrattu kymmeneksi vuodeksi. Vuokran ja rakennustöiden kustannukset ovat yhteensä 460 miljoonaa euroa.

Väylä vaati muutoksia

Väylävirasto kertoi keskiviikkona, että laivan saapuminen oli haaste viraston asiantuntijoille.

Terminaali on iso väylään nähden, ja siellä piti turvata täyttöalusten kulku ympäri vuoden. Inkoon väylä on noin 150 metriä leveä. Exemplar-alus on lähes 300 metriä pitkä ja yli 40 metriä leveä.

Lopulta terminaali ohjattiin perille neljällä hinaajalla. Tästä ei Suomessa ollut Väyläviraston johtavan asiantuntijan Olli Holmin mukaan aiempaa kokemusta, sillä yleensä hinaajia on enintään kaksi.

Väylän ja sataman merkintöjä myös uudistettiin, ja reittiä varten tehtiin koeajoja useissa simulaattoreissa. Lisäksi väylälle asennettiin muun muassa sääasema.

Laiva saapui Suomenlahdelle jo maanantaina, mutta tuulisen sään vuoksi laiva ei päässyt aiemmin Inkoon satamaan. Exemplar tuli Suomenlahdelle Gibraltarilta, jossa alukseen lastattiin aloituslasti nesteytettyä maakaasua.