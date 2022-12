Olkiluoto 3:n koekäyttö pääsi alkamaan, täyteen tehoon keskiviikkoiltana

Sähkön kulutus ja tuotanto

pv viikko kuukausi

MW

i

Sähkön tuntitason kulutus Suomessa lasketaan Fingridin tuotantomittauksiin perustuen: sähkön kulutus = sähkön tuotanto + tuonti — vienti. Se osa tuotannosta, johon Fingridillä ei ole mittauksia, on arvioitu. Sähkön tuntitason tuotantotiedot perustuvat Fingridin mittauksiin. Se osa tuotannosta, johon ei ole mittauksia, on arvioitu. Suomessa puuttuva osuus sähkön tuotannon ja kulutuksen välissä on perinteisesti korjattu tuontisähköllä. Kulutus ja tuotanto -tiedot päivitetään kerran tunnissa.