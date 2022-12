Joenperän silta Mynämäessä vihdoin käytössä – liikennekatko venyi sateiden ja resurssipulan vuoksi

Joenperän sillan korjaustyöt Mynämäen Karjalantiellä ovat edenneet viivästysten jälkeen siihen vaiheeseen, että liikenne on saatu palautettua siltapaikalle ja kiertotien käyttö on päättynyt, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus.

Työt keskeytyivät kesällä, kun töiden alettua vanhan sillan päätytuet todettiin erilaisiksi, kuin mitä suunnittelun aikana oli oletettu. Täydennetyt suunnitelmat valmistuivat ja töitä jatkettiin elokuussa ja liikenne ohjattiin kiertotielle elokuun lopulla. Rakentamisen aikana liikennekatkoa jouduttiin jatkamaan joulukuun puolelle hitaasti edenneiden töiden vuoksi. Töitä haittasivat runsaat sateet ja resurssipula.

Siltapaikalla on vielä toteuttamatta viimeistelytöitä ja sillan pengerkaiteet, loput työt suoritetaan ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä. Siltapaikalla pidetään tietyömerkit ja alennettu 60 kilometriä tunnissa rajoitus, kunnes viimeistelytyöt on saatu suoritettua. Pengerkaiteet on korvattu väliaikaisesti raskasesteillä.

Tienkäyttäjiltä toivotaan edelleen varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.