Rkp täydentää ehdokaslistaansa – Niklas Guseff asettuu ehdolle

Turkulainen Niklas Guseff asettuu ehdolle Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen listalla ensi kevään eduskuntavaaleissa. Vuoden 2022 aluevaaleissa Guseff oli Rkp:n ääniharava Varsinais-Suomessa.

– Tärkeintä ehdokkuudessa on varmistaa Rkp:n paikka Varsinais-Suomesta, mutta en salaa tavoitettani kerätä suurimman äänimäärän Rkp:n listalla. Haluan aktiivisella otteella valvoa turkulaisten ja varsinaissuomalaisten intressejä eduskunnassa, sanoo Guseff. Varsinais-Suomen on kehittyvä kansallisesti EU:n sinisen talouden veturiksi. Sinisen talouden keskeisiä sektoreita ovat meriteollisuus, merenkulku, satamatoiminnot, kalastus ja rannikkomatkailu, merivartioston sotilasvirassa työskentelevä Guseff sanoo tiedotteessa.

Guseff uskoo, että Rkp:llä on kaikki mahdollisuudet onnistua vaaleissa.

– Odotan innolla äänestäjiä aktivoivaa, rakentavaa kampanjaa. Vuoden 2019 vaalit osoittivat, miten laaja ehdokasasettelu houkuttelee äänestäjät uurnille. Ajankohtaista juuri nyt on muuttuva maailmantilanne ja päätökset, jotka vaativat päättäväisyyttä. Suomen ja suomalaisten turvallisuus tulee olla keskiössä. Haluan olla mukana luomassa yhteiskunnallista turvallisuutta, niin Suomessa kuin Euroopassa ja maailmassa, sanoo Guseff.

Niklas Guseffilla on yli 25 vuoden kokemus rajavartioinnin ja meripelastuksen alalta. Hän on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuuston jäsen ja Rkp:n edustaja hyvinvointialueen hallituksessa. Ennen muuttoa Turkuun, Guseff on ollut poliittisesti aktiivinen Kemiönsaarella ja istunut muun muassa sairaanhoitopiirin valtuustossa ja hallituksessa viimeiset viisi vuotta.

Rkp Varsinais-Suomi nimeää ehdokkaita seuraavan kerran tammikuussa 2023.