Perussuomalaisten naantalilainen kansanedustaja Vilhelm Junnila tiedusteli torstaina mihin toimiin hallitus ryhtyy puolustaakseen joulupukin asemaa osana Suomen maabrändiä.

Junnila kertoo, että Suomi tunnetaan joulupukista, jonka pajakylä sijaitsee virallisesti Rovaniemellä, mutta pukin tunnetuin tukikohta on eittämättä piilotettu Korvatunturille. Yleisradio perinteisesti tallentaa joulupukin matkaan lähdön Savukosken Korvatunturilla aatonaattona. Joka tapauksessa Rovaniemi on virallisesti nimitetty joulupukin kotikaupungiksi Euroopan unionin alueella vuonna 2010. Sen seurauksena muut kaupungit eivät voi esittää olevansa joulupukin kotikaupunkeja.

– Valitettavasti joulupukin asemapaikkaa yritetään silti jatkuvasti kiistää. Esimerkiksi ruotsalaiset väittivät vuonna 2017, että joulupukki asuu Keski-Aasian Kirgisiassa. Tanskassa lapsille virheellisesti väitetään, että joulupukki asuu Grönlannin Nuukissa. Norjalaiset taas katsovat joulupukin asuvan Drøbakissa. Islantilaiset väittävät, että joulupukkeja on peräti kolmetoista. Matkailun näkökulmasta suurimman uhan muodostavat kuitenkin Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot, Vilhelm Junnila kertoo tiedotteessa.

Kirjallisessa kysymyksessä joulupukin asemasta Junnila kertoo, että Venäjällä ei uskota joulupukkiin, koska joulun viettäminen oli Neuvostoliitossa kielletty. Siellä käytetään halpaa kopiota, jota nimitetään pakkasukoksi. Amerikkalaisten mukaan joulupukki kuitenkin asuu Pohjoisnavalla, vaikka siellä ei ole poroja tai puitakaan. Pohjoisnavalta on myös hankalaa löytää toimintaan sopivaa tunturia. Turkkia arvellaan myös joulupukin kotimaaksi, koska 300-luvulla elänyt Pyhä Nikolaos oli peräisin nykyisen Turkin alueelta, kertoo Junnila tiedotteessaan.

– Suomen tuleekin puolustaa omia perinteitään ja joulupukin asemaa, sillä se on lasten lisäksi tärkeää myös matkailu- ja ravintola-alalle. Joulupukilla on myös suuri rooli maabrändin vahvistamisessa, Junnila sanoo.

Kansanedustaja Junnilan mukaan jouluperinteitä on puolustettava, sillä Yhdysvalloista on kopioitu tapa, jossa on luovuttu uskonnottomien ja ei-kristittyjen vuoksi joulun toivottamisesta.

– Suomessa on kuitenkin hyvä huomioida, että jopa kielessämme sana ”joulu” tulee pitkälti pakanallisista perinteistä. Lisäksi jouluperinteet ovat hyvin vakiintuneita ja sanoman toistuvuus tuleekin katsoa keskeiseksi osaksi joulua, Junnila perustelee.