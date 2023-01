Kuka heistä ansaitsee Vuoden turkulaisen 2022 tittelin? Anna äänesi nyt!

Uusi vuosi tuo mukanaan uudet tuulet, mutta vielä on aika kääntää katseet hetkiseksi menneeseen.

Kuka turkulainen on omalla toiminnallaan tuonut Turkua ja turkulaisuutta tunnetuksi myönteisellä tavalla viime vuoden aikana?

Jo perinteeksi muodostuneessa Vuoden turkulainen -kilpailussa on ehdolla yhdeksän eri aloilla ansioitunutta turkulaista. Äänensä voi antaa myös omalle ehdotukselleen.

Vuoden turkulainen 2022 -äänestys on käynnissä ja omaa suosikkiaan voi äänestää 15. tammikuuta saakka osoitteessa ts.fi/vuodenturkulainen. Voittaja julkistetaan tammikuun lopussa, kun pormestari Minna Arve palkitsee voittajan palalla Kakolan graniittia, Turun kauppatorin vanhasta kivestä muokatulla palkinnolla.

Vuonna 2021 Vuoden turkulaiseksi valittiin huimalla äänivyöryllä Huuhkajien maalivahti Lukas Hradecky.

Christina Haukka

Suomen ensimmäisen Helsingin ulkopuolisen Michelin-ravintolan, Kaskiksen pääsommelier vastaa ravintolan koko juomaohjelmasta. Hän pyrkii palvelemaan ja neuvomaan asiakkaita nautinnon ja elämyksen maksimoimiseksi – muutenkin kuin viinien parissa.

– Vaikka se on yhä harvinaisempaa, perinteisesti sikarit ja illallisen jälkeinen sikarisuositus ja -palvelu ovat osa sommelier-profiilia, muistuttaa Haukka.

Hän kertoo olevansa rento, seikkailuista nauttiva ihminen, joka pitää matkustamisesta ja erilaisten ihmisten kohtaamisesta.

– Luonto on minulle erittäin tärkeä, samoin taide, kirjallisuus ja ruoka. Ja tietysti rakastan viiniä ja kansainvälistä viiniyhteisöä, se on todellinen intohimoni.

Aurajoki on paras paikka rennolle kävelylle, sillä jokivarressa tapahtuu aina jotain tai on tekemistä, vaikka vain vuodenaikojen vaihtelun ihailua.

Erityisen vaikuttunut innokas lukija – kolmella kielellä – on Turun pääkirjastosta.

– Olen asunut kolmessa eri maassa ja lukemattomissa kaupungeissa. En ole vielä löytänyt kirjastoa, joka voisi päihittää tai voisi verrata Turun pääkirjastoon, sanoo Christina Haukka.

Janne Laine

Turun hiljan avautunut, täysin uusittu Kauppatori on ollut merkittävä osa Laineen elämää jo 13 vuoden ajan. Projektijohtaja on toki ollut mukana monissa muissakin kaupungin rakennushankkeissa, joihin kuuluvat muun muassa Telakkaranta, Kakola, Suikkilantie ja funikulaari. Laine on osaltaan ollut tekemässä Tall Ships' Races -purjehdustapahtumia useana vuonna, niin myös ensi vuonna.

Neljännesvuosisadan Turussa asunut kolmen lapsen isä pitää Turkua sopivan kokoisena kaupunkina, jossa palvelutarjonta on laaja ja hyvin saavutettavissa.

– Vapaa-ajalla seuraan jääkiekkoa ja ringetteä ja minut löytääkin parhaiten talvella jäähallilta ja kesällä kesätapahtumista. Paras paikka Turussa on Kupittaanpuisto, josta löytyy tekemistä koko perheelle kesät talvet. Sen lisäksi Turun vahvuuksia ovat jokiranta, DBTL, Ruisrock, TPS sekä tietenkin uusi Kauppatori.

– Kevään koittaessa parasta on tietenkin istua torikaffella ja seurata maailman menoa, toteaa Janne Laine.

Wilma Murto

Seiväshypyn Euroopan mestari toi kullan kotiin Münchenin EM-kilpailuista Suomen ennätyksellä 485 cm.

– Lempipaikkani Turussa on ylivoimaisesti Suomen paras treenipaikka, Kupittaan urheiluhalli, toteaa Murto.

Kupittaan lisäksi parasta Turussa ovat Murron mielestä hyvät ravintolat ja leipomot. Päätoimensa, eli urheilun ohessa hän opiskelee journalismia Turun AMK:ssa.

Funikulaarin ääni, Turun liikennekeskuksen Erkka Orne & Jyrki Suomalainen

Funikulaarin toiminnasta, tai toimimattomuudesta tviittaava tiimi koostuu Turun kaupungin liikennekeskuksen liikennepäivystäjästä sekä Fintrafficin Turun tieliikennekeskuksen liikenneoperaattoreista.

– Liikennekeskuksen väki lähti tarkastamaan funikulaarin työolot. Vikakoodeja oli iso liuta tänä aamuna, jotka taisivat olla vain onneksi haamuja. Kyllä funi töissään on, käy ja kukkuu, Kakolanmäellä ihmisiä eestaas vie ja liikkuu, runoilee Jyrki Suomalainen.

Onneksi aivan joka päivä funikulaarista ei ole kerrottavaa, sillä pääasiassa liikennekeskuksen leiviskään kuuluu tiedottaminen liikennehäiriöistä sekä kadunrakennus- ja huoltotöistä. Sujuva ja turvallinen liikenne onkin tiimille kaikkein tärkeintä.

Parasta Turussa on oikeastaan koko Turku.

– Tekisi mieli sanoa funikulaari, mutta ei se ihan parasta ole. Kyllä parasta taitaa olla Aurajokiranta ja saaristo. Suomen Turku on täydellinen kyllä kokonaisuudessaan, sanoo Erkka Orne.

Mikko Rantanen

TPS-kasvatti voitti Stanley Cupin Colorado Avalancen paidassa. NHL-mestari toi pokaalin heinähelteillä näytille kotiin, ja kansanjuhla keräsi runsaasti yleisöä Nousiaisiin.

Maalien laukominen on jatkunut kiitettävään tahtiin syksynkin aikana rapakon takana.

Jääkiekkoammattilainen kertoo olevansa iloinen, huumorintajuinen ja työteliäs.

– Lempipaikkani Turussa on jokiranta ja sen tarjoamat ravintolat ja kahvilat kuten Café Art, ja maisema, kertoo Mikko Rantanen.

Iida Rauma

Kolme teosta julkaisseen romaanikirjailijan viimeisin, Hävitys – tapauskertomus voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon 2022.

Rauma kertoo olevansa intohimoinen paikallispatriootti, joka on kiinnostunut Turun historiasta ja elää viha-rakkaussuhteessa kotikaupunkiinsa.

Hänen lempipaikkansa on Kuuvuori, jossa Rauma käy usein kallioilla ihailemassa maisemia.

– 1600-luvulla Turun Akatemiassa juoruiltiin, että saatana pitää luentoja Kuuvuorella, kertoo Rauma.

Parasta Turussa on ainutlaatuisen pitkä ja mielenkiintoinen historia. Alueella on yhteys esihistoriaan, aikaan ennen kirjallisia dokumentteja.

Iida Rauma muistuttaa Turun olevan yliopisto- ja satamakaupunki, jossa kulttuuri, taiteet ja tieteet sekä kansainväliset vaikutteet ovat kukoistaneet.

Juho Saastamoinen

Alusta loppuun asti paljasjalkaiseksi turkulaiseksi ilmoittautuva Saastamoinen on sähkömopoineen tuttu näky monille kaupunkilaisille.

Viime vuosien aikana osin liikuntarajoitteinen Saastamoinen on kuntouttanut itseään keräämällä roskia ja tupakantumppeja Aurajoen rannoilta. Ne ovatkin hänen lempipaikkansa Turussa.

– Ehdottomasti kaunis ja puhdas jokiranta, siellä pääsee rentoutumaan sekä virkistäytymään.

Kuluneen vuoden aikana hän on antanut kasvot Venäjän hyökkäyssodan vastustamiselle, ja tehnyt NATO-jäsenyyttä tutuksi Turun kaduilla. Marraskuussa hän aloitti omaehtoisena kuntouttavana työtoimintana Woltin lähettikumppanina mönkijällään.

– Parasta Turussa on ehdottomasti kaikki me asukkaat, olemme avoimen kansainvälisiä sekä toimeliaita ja puhallamme kaikki yhteen hiileen. Tästä on erityisesti kiittäminen pormestari Minna Arvea ja hänen työpanostaan.

Akusti Salonen

Valmentaja ja yrittäjä Akusti Salonen luotsasi TPS-naiset sarjanousuun. Hän jatkaa työtään päävalmentajana Kansallisessa liigassa vakavasta sairaudesta huolimatta.

– Suhtaudun jalkapalloon pohdiskelevan intohimoisesti. Aina on hyvä hetki puhua futiksesta, toteaa Salonen.

Aurajoen ranta on Salosen suosikkipaikkoja Turussa etenkin syksyn pimenevissä illoissa, valojen luodessa omaa taidettaan. Myös Ruissalon luonto tarjoaa oivan ympäristön ajatusten kokoamiseen.

Muutakin hyvää Salonen löytää kotikaupungistaan.

– Turun historia ja murre. Turkulaisuus itsessään. Se omaperäisyys mikä turkulaisissa on.

Kaj Stenvall

Ruissalossa perheensä kanssa asuva taidemaalari sai Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan kipinän dokumentoida ajan tapahtumia omintakeiseen tyyliinsä. Sarvipäinen presidentti Putin nousi somehitiksi.

Lempipaikkoja Stenvallilla on useita Ruissalon lisäksi; Aurajoen rannat, Turun pääkirjasto ja taidemuseot.

Meren läheisyys on hänelle tärkeää, huolimatta ennen Turkuun tuloa sisämaassa vietetystä 19 vuodesta.

– Tulin syksyllä 1971 Tampereelta Turun Taideyhdistyksen Piirustuskouluun opiskelemaan, vanhan ja uuden kuvataiteen vuoksi, muistelee Kaj Stenvall.

Vuoden turkulaisen äänestyksen järjestävät yhteistyössä Turun Sanomien kanssa Radio Auran Aallot, Yle Turku ja Turun kaupunki.