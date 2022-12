Onko Suomen aurinkoisin paikka sittenkin Uudenkaupungin Kalanti? Helen aloittaa aurinkopuiston rakennustyöt alkuvuodesta

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen perustaa Uudenkaupungin Kalantiin aurinkopuiston.

Aurinkopuiston rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 alussa, ja arvioitu ajankohta tuotannon aloittamiselle on vuoden 2024 loppupuolella. Valmistuessaan puiston vuosituotanto on yli 200 gigawattituntia.

Aurinkopuiston myy ja rakentaa valmiiksi aurinkovoimahankkeiden kehitykseen keskittynyt kansainvälinen Ib vogt -konserni. Aurinkopuisto tulee kokonaan Helenin omistukseen.

Helenin tiedotteen mukaan Kalannin kohteen aurinkoisuus vastaa Pohjois-Saksan tasoa.

– Aurinkosähkön määrä kasvaa tulevaisuudessa Suomessa moninkertaiseksi. Uudenkaupungin Kalannissa sijaitseva puisto on ensimmäinen aurinkopuisto, jonka ostamme rakennusvalmiina, ja se on yksi suurimmista tämänhetkisistä Suomeen rakenteilla olevista aurinkopuistoista. Teollisen kokoluokan aurinkopuisto täydentää osaltaan kotimaisen päästöttömän energian tuotantoamme ja kasvattaa energiaomavaraisuuttamme, kertoo Helenin yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Jenny Söderman tiedotteessa.

Hanke tukee Helenin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä siirtymää hajautettuun energiajärjestelmään, jossa energia tuotetaan eri lähteistä. Helenillä on jo ennestään rakenteilla aurinkopuisto Nurmijärven alueella kolmostien varrella. Lisäksi Lohjalle suunnitellaan 10 megawatin voimalaa, jonka rakentaminen on määrä aloittaa ensi keväänä.