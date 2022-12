Lossinkuljettajien pätevyysvaatimukset hermostuttivat myös kansanedustajan

Lähes kaikki Paraisten valtuutetut allekirjoittivat viime viikolla lausuman, jossa he kyseenalaistavat uuden Nauvo-Korppoo -välille tulevan virtuaalivaijerilossin sekä sen kuljettajien alentuneet pätevyysvaatimukset. Nyt myös paraislainen kansanedustaja ja Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sandra Bergqvist (r) vaatii, että lossinkuljettajien pätevyysvaatimuksia on tarkistettava välittömästi.

Bergqvist kertoo tiedotteessaan, että hän on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, miten liikenneturvallisuus taataan tulevaisuudessa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Bergqvist muistuttaa, että valiokunta nosti pätevyysvaatimukset esiin, kun virtuaalista ohjausköyttä koskeva lakimuutos käsiteltiin eduskunnassa tämän vuoden helmikuussa. Nauvo-Korppoo -välillä on liikennöinyt lautta-alus.

– Tilalle tulee vaijerilossi, mikä tarkoittaa, että lossikuljettajan pätevyysvaatimukset alentuvat radikaalisti nykytilanteeseen verrattuna. Tämä on valitettavaa, varsinkin kun lossin kapasiteetti kasvaa huomattavasti. Käytännössä vaijerilossin kuljettajalta ei vaadita muuta kuin, että hän on täyttänyt 18 vuotta, hänellä on lääkärintodistus ja hän on saanut perehdytyksen aluksen toimintaan. Minkäänlaista merimieskoulutusta ei vaadita, vaikka lautta on 70 metriä pitkä ja siihen mahtuu 52 autoa, Bergqvist sanoo tiedotteessaan.

Valiokunta oli Bergqvistin mukaan saanut liikenne- ja viestintäministeriöstä vastauksen, että ministeriössä oli päätetty käynnistää hanke, jossa kiireellisesti tarkasteltaisiin muun muassa pätevyysvaatimuksia sekä lossin ja lautta-aluksen määritelmiä. Bergqvistin mukaan mitään ei ole toistaiseksi tapahtunut. Hän muistuttaa, että kyse on suurista losseista, jotka voivat kuljettaa yli 100 ihmistä kerrallaan. Hänen mukaansa kapealla meriväylällä saattaa lossia kuljettaa henkilö, jolla ei ole minkäänlaista ammattipätevyyttä.